立法會選舉｜泛民覓票站路崎嶇　消息指區議員借議辦不違指引

立法會選舉九月舉行，民主派於下月11至12日舉行初選，民主動力今天（24日）公布初選名單，共有52張名單獲確認「入閘」，分別角逐5區直選、超區及衞生服務界出線席位。 據了解，主辦初選的民主動力計劃設逾二百個票站予選民於初選投票，當中包括區議員辦事處、「黃店」等，惟遇上不少困難，其中有部分區議員擔心租出辦事處，或不獲政府發還當月的開支。有政府中人指出，初選與罷工罷課公投不同，政府的立場是支持立法會選舉，因此借出議辦作初選票站是沒有問題的。

主辦單位計劃設逾二百個票站，選址包括區議員辦事處及「黃店」。（歐嘉樂攝）

民主動力公布初選報名名單，共收到52張名單報名，角逐5區直選、超區及衞生服務界的出線權，包括九龍東6隊、九龍西9隊、新界東12隊、新界西8隊、香港島8隊、超區5隊，以及衞生服務界4隊。投票日將於7月11至12日一連兩天舉行，不過票站有待公布。

經歷數月的內部協調，民主派幾經辛苦定出協調機制和初選細節，先過一關，不過接下來的技術和具體操作問題才是最難解決，包括現時正密鑼緊鼓地張羅用作電子投票的二手iPad和iPhone，有關進度令人擔心。除此之外，票站選址也是一個需要克服的難關。

有民主派指出，票站數目與投票率有極大的相互關係，有資深民主派指出，若票站數目不足，票站與選民居住地相距數個屋邨，甚至要選民乘車前往票站，不少選民或因些卻步，放棄投下初選的一票。據了解，主辦單位計劃設逾二百個票站，當中包括區議員辦事處、「黃店」、一些私人地方等。

早前有區議員借出辦事處作「罷工罷課公投」投票場地，民政事務局發稿指如果營運開支與區議會職務無關，不會獲得發還。(資料圖片/高仲明攝)

有指政府支持立會選舉 借議辦作初選不會踩線

其中，有部分區議員提出憂慮，擔心租出辦事處或不獲政府發還此當月的開支，甚至被民政事務總署發稿譴責。在較早前的罷工罷課公投，民政事務局發稿，指得悉社會上有組織為反對國家安全立法舉辦所謂「罷工罷課公投」，亦有報道指有區議員的辦事處當天將會作為有關的投票站，局方稱根據《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》第23段，區議員如以營運開支償還款額及其他實報實銷的津貼／開支償還款額支付辦事處的運作開支，須確保辦事處是用於執行區議會職務。倘若議員辦事處用於執行與區議會無關的職務（如將議員辦事處作為上述活動的投票站），有關的開支將不會獲得發還。

不過據了解，政府對於初選的立場與罷工罷課公投有所不同，有政府中人指出，由於政府的立場是支持立法會選舉舉行，因此區議員借出議辦作初選票站是沒有問題的，加上過去亦有區議員借出辦事處作初選的先例，因此民主派初選不會誤踩「紅線」。