立法會選舉｜戴耀廷網上眾籌350萬辦民主派初選　劍指立法會35+

香港大學法律系副教授戴耀廷今日（13日）在社交網站發文，宣布發起「民主派35+公民投票計劃」眾籌，目標是在7月13日前籌到350萬元。民主動力表示，是次計劃是為了實現35+的目標，即於來屆立法會選舉中，民主派能夠於地方選區及功能界別總議席奪得超過35個席位，即取得立法會的完全控制權。民主動力指計劃需要資金舉辦選舉論壇、宣傳公民投票，以及購買電子器材執行實體投票，故此需要港人參與和支持。 350萬元當中，事前宣傳包括各大傳媒報章及地區宣傳物資佔80萬元，投票程序、論壇、投票日行政及人身等安排佔65萬元，100至130個投票站場地租金、電子投票系統及器材佔180萬元，民主派35+公民投票報告及後續處理佔5萬元，眾籌平台及信用卡手續費則佔20萬元。

香港大學法律系副教授戴耀廷今日（12日）在社交網站發文，宣布發起「民主派35+公民投票計劃」眾籌，目標是在7月13日前籌到350萬元。（資料圖片）

是次計劃由戴耀廷及前立法會議員區諾軒主導，民主動力獲委託承辦，香港民意研究所具體執行，亦有18區區議會主席、副主席及民選議員協作籌備投票站及組織義工，香港民意研究所則負責設計投票系統及執行。

民主動力表示，希望透過是次計劃，能夠團結民主派，集中票源爭取立法會議席過半，又認為要完成35+目標才能夠「改革政制，建立民主政府」，否則「23條立法，所有箝制措施、條文、部門全面進場，社會信用評級引入，生活全面受到監控」。

24日公布報名名單 7月11至12日投票

民主動力亦透露是次計劃的時間表。計劃會於本月13日至20日接受有志參選立法會地區直選、區議會（第二）及衛生服務界的人士提名，報名人士須提交100名合資格選民的提名，24日會公布各組別的有效參與者。本月25日至7月9日將在網上或在各區舉行選舉論壇，7月11日至12日會舉辦實體公民投票，投票會於7月13日下午公布。

民主動力指，實體投票主要以電子投票方式進行，亦會準備紙張投票作突發應急之用，希望每一個區議會選區都設有一個票站，呼籲商舖、食肆、宗教場所等場地負責人可以借出場地作投票站之用。