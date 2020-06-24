港版國安法｜公民力量要求DQ反國安法議員　斥等同不擁護基本法

全國人大常委會正在審議《港區國安法》草案，上周透過新華社公開的說明中，提及由特首負責指定法官審理國安案件、由中央委派官員擔任國安委顧問等內容均備受社會爭議，多名民主派人士、區議員及立法會議員連日來舉行街站反對立法，而泛民區議員亦曾就此於月初召開「區議會聯合會議」。 建制組織公民力量今日（24日）到政總外請願，希望港府嚴正跟進及針對不擁護《基本法》的議員，作出嚴格及合理的懲處。公民力量成員李梓敬認為，有關區議員及立法會議員無視國家安全及人大委員會的決定，公然作出亂港行為及反對為國家安全立法，相當於否定國家最高權力機關。他又指政府的公帑應該用得其所，而非用在任何破壞香港法治及制度的行為及活動上。

公民力量今日（24日）到政總外請願，希望港府嚴正跟進及針對不擁護《基本法》的議員，作出嚴格及合理的懲處。（資料圖片）

公民力量今日到政府總部門外請願。李梓敬指，對於公然不擁護基本法的議員，當局應嚴正考慮依法取消這些亂港份子的職位資格，絕不可容忍任何破壞香港法治的行為。

公民力量發言人林宇星則表示，中央制訂港區國安法是絕對明智的抉擇，對香港社會而言是一場及時雨。另一成員陳志豪指，國家安全是社會發展的前提，「港區國安法」符合國家憲法與基本法，在「一國兩制」框架下完善了香港在維護國家安全的體制、法制及執行機制，有利於香港的社會政治穩定，符合國家與香港的利益。泛民議員公然反對「港區國安法」，相當於反對堵塞香港在國家安全上的缺口，無視香港過去多年因欠缺維護國家安全機制所導致的亂象，是說不過去。