港版國安法〡撐立法論壇　譚耀宗改口：量刑起點為5年　最高10年

「港版國安法」草案細節日前（20日）曝光，廣受社會及政界關注。今晚（23日），來自建制陣營的香港各界撐國安立法聯合陣線舉辦網上論壇，邀請全國政協副主席梁振英、全國人大常委譚耀宗、港區人大代表吳秋北、基本法委員會副主任譚惠珠等，即場回應網民提問，料或有一番唇槍舌劍。《香港01》將直播論壇。

21:42 早前譚耀宗透露，違反港區國安法的刑責將會是監禁3至10年，今日在論壇上又改口指最高刑責為10年，量刑起點為5年。在場嘉賓表示應加辣，譚耀宗指會向中央會反映，未知最終決定。

提到國安法追溯期，梁振英提醒即使在國安法實施前，現有法律仍可對相關行為作出檢控，葛珮帆亦呼籲年輕人不要錯信泛民，「佢地打算走佬，你地就係香港人生更精彩」。梁美芬表示，即使之前犯的罪行仍會是證據，不點名批評戴耀廷鼓吹違法達義，是「推年輕人跳崖」。

譚惠珠說，她簽了保密協議，所以才較少發言，她希望立法後能令港人明白一國兩制是對香港最好，強調一定要把推年青人犯罪的幕後黑手繩之於法。

吳秋北說，現時立法前的空窗期，強調要盡快完成立法，要令青年人明白國家安全的重要性。

就交由特首指定法官被指干預司法獨立，民建聯葛珮帆解釋指所有法官均由特首委任，現在只是找一批更熟的負責，批評有關說法妖魔化及抹黑。譚惠珠就指，家事法庭均設有專責法官，做法在在國際上常見，現在只是用一組（panel）法官負責。梁振英則批評大律師公會的聲明極不專業，早已視對方為非專業團體。

21:37 論壇進入互動環節，李梓敬率先拋出問題，指有消息稱審訊及封法會在香港進行，梁振英就指國際上任何國安問題都是由中央自決，中央起初只是信任香港並交予其中一部分讓香港負責，但特殊情況必需國家出面，而國安問題的確非常嚴重，香港未必有足夠經驗應付。他又批中央出面為國安立法，是攬炒派迫出來的，希望不要迫出第二次。

梁美芬就表示，中央對立法好小心，目的是保護全國人民安全，形容是出手救香港；對於香港負責不了的國安問題，如彊獨、藏獨等，國家才會就這些極少數情況出手，主軸仍交由香港自己負責，若不想再有第二次攬炒派不應再有搞作。

至於國安法會否有追溯期？梁美芬說，普通法一般情況下無追溯力，但可有例外，又認為在立法後必定有很多人墮入法網。

早前譚耀宗透露，違反港區國安法的刑責將會是監禁3至10年，今日在論壇上又改口指最高刑責為10年，量刑起點為5年。在場嘉賓表示應加辣，譚耀宗指會向中央會反映，未知最終決定。

21:22「港版國安法」草案說明中列明，在特定情形下，中央對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。譚耀宗表示，除非有些極少數例子，特區政府無法處理，並提請中央尋求協助，中央才會出手，強調中央不是想隨便出手。

譚耀宗又說，曾有人向他建議在立法後將犯案者送回內地審案，或由內地法官在香港審案，但最終都沒有落實有關建議。

21:22 民建聯立法會議員葛珮帆批評，很多人到外國唱衰香港，認為外國干預十分明顯，包括為抗爭提供資金，又訓練一些港人做暴徒，更有人在抗爭運動中高舉美國旗等。她批評，很多港人連生活出行的自由都沒有，又說收到很多市民的反映，希望國安法快點立法。

21: 17 民聯立法會議員梁美芬指，立法是為了以和平的方法解決暴力威脅。梁美芬表示，內地早於2015年就國安法立法，而香港在經歷佔中後仍不珍惜可自行23條立法的機會，當時她已預言國際形勢一旦變得緊張，中央只好引用《基本法》第18條（3），就國防、外交等特區自治範圍以外的事宜立法。她認為，香港未有珍惜中央對港的高度信任及愛錫。她又批評，阻止23條立法的泛民議員十分惡毒，亦是製造了更好的氣氛立港版國安法。

21: 14 基本法委員會副主任譚惠珠表示，美國奧巴馬年代，表明要重返加洲，至普朗普上場，華府針對中國路線迅速崛起，所以她十分支持今次立法，「講畀佢哋聽，佢哋係唔會成功。」

21:12 港區全國人大代表吳秋北表示，美國粗暴干預香港的事務，又辯稱香港是自由堡壘，所以反對國安立法，事實證明美國是赤裸裸干預，他又批評美國是雙重標準，因為美國內部都有很多國安法例。

吳秋北說，今次立法經全國人大高票通過，是顯示人民意志及利益所在，批評美國不是為香港著想，不顧香港利益，只當是棋子並用作顛覆中國的基地，所以他們必須旗幟鮮明地反對美國干預立法。

21:10 全國人大常委譚耀宗提到，在網上得到很多市民的支持，立法後列明對於外國勢力干預及本地勾結的罪行。對於有指何謂勾結，譚耀宗就指大家經理提到官商勾結，怎可能不清楚勾結的定義。他又提到，有區議員在區議會上恐嚇政務專員會讓美國施予制裁，正是勾結的例子，批評正是這些人寫黑名單予美國。但譚耀宗指市民不用害怕，立例後證明真有其事會論罪起訴，回復社會平靜，對於顛覆國家政權、令香港成為分裂國土基地的情況絕不贊同。

21:00 全國政協副主席梁振英表示，過去一兩年見到有外部勢力將手插入香港，亦有香港的小政客多次去外國要求制裁自己國家，強調世界上任何一個地方都不能容忍這些行為，所以國家才要用法律手段遏止。

全國政協副主席梁振英表示，過去一兩年見到有外部勢力將手插入香港，亦有香港的小政客多次去外國要求制裁自己國家，強調世界上任何一個地方都不能容忍這些行為，所以國家才要用法律手段遏止。

21:29 論壇進入互動環節，李梓敬率先拋出問題，指有消息稱審訊及封法會在香港進行。梁振英就指國際上任何國安問題都是由中央自決，中央起初只是信任香港並交予其中一部分讓香港負責，但特殊情況必需國家出面，而國安問題的確非常嚴重，香港未必有足夠經驗應付。他又批中央出面為國安立法，是攬炒派迫出來的，希望不要迫出第二次。

梁美芬就表示，中央對立法好小心，目的是保護全國人民安全，形容是出手救香港；對於香港負責不了的國安問題，如彊獨、藏獨等，國家才會就這些極少數情況出手，主軸仍交由香港自己負責，若不想再有第二次攬炒派不應再有搞作。