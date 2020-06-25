國安法｜室外50人限聚令延至7.2　林鄭否認打壓遊行：無事實根據

新冠肺炎疫情反覆，政府早前把「限聚令」的室外人數上限放寛至50人，室內則無限制聚集人數，被指是打壓遊行、示威，阻止「七一」遊行進行。特首林鄭月娥今天（25日）以《抗疫五月 重啟活動》為題撰寫網誌，除了交代疫情外，亦不忙反駁政治指控和推銷《港區國安法》。 林鄭指，政治考慮並非「限聚令」須評估的因素，指有人認為維持禁止 50人以上群組聚集的決定滲入了打壓示威遊行的考慮，是毫無事實根據的指控。

林鄭指出，調整抗疫措施時，須平衡公共衞生、經濟影響和市民接受程度，形容知易行難的事，不是簡單科學計算，而是需要考慮各項因素後作出果斷決定，強調「政治考慮不是一個須評估的因素」。

她提到，有人認為維持禁止 50人以上群組聚集的決定滲入了打壓示威遊行的考慮，是毫無事實根據的指控，又指出受此限制影響的大型活動種類繁多，包括球賽、露天音樂會，甚至一年一度的龍舟賽事等。

林鄭又在文中提及《港區國安法》，指經過疫情，市民更應珍惜得來不易的穩定疫情，讓香港可以重振經濟、改善就業，又稱：「同樣地，香港也經不起『亂』；暴力破壞、鼓吹『港獨」』、私藏爆炸物品及槍械等活動和行為，已明顯危害國家安全。」她指中央今次由國家層面為香港特區維護國家安全立法是要堵塞法律制度和執行機制的漏洞，讓香港社會早日恢復安寧，國家安全得到更大的保障，是香港特區維護國家安全的憲制責任，也是包括港人在內的全國人民的共同義務。