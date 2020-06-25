國安法｜梁愛詩料月底通過機會高　認為特首指定若干法官更適合

人大常委會周五至周日加開會議，審議《港區國安法》。基本法委員會前副主任、律政司前司長梁愛詩今天（25日）接受立法會前主席曾鈺成訪問，她估計國安法月底通過的機會很高，又指香港對國安法意見紛紜，估計中央不公布《草案》條文，或因不希望香港社會出現公眾活動或破壞行為，「若66條（國安法條文）逐條搞，香港咁樣就有排立唔到法。」 梁愛詩認為，由特首指定若干名法官處理國安案件，是更適合的安排。她解釋國安案件是特別事務，中央在國安有根本責任，香港只是履行義務，當中涉及很多機密資料，終審法院首席法官或未必接觸到這些資料。

梁愛詩認為，由特首指定若干名法官處理國安案件，是更適合的安排。（資料圖片／張浩維攝）

稱特首指定法官不影響司法獨立

梁愛詩不同意特首委任法官處理國安案件是影響司法獨立，認為司法獨立是指法官審案不受任何干預，能夠無私、無偏、無懼進行審判，判決不受任何人左右。她認為特首委任法官，也不能左右法官判決，任何人左右判決也是防礙司法公正，特首如是。

梁愛詩指出，相關法官是由現任和前任司法人員中委任，這些人員過去亦曾經被司法人員推薦委員會推薦，強調特首並非挑選自己的法官。她認為，國安案件是特別事務，中央在國安有根本責任，香港只是履行義務，當中涉及很多機密資料，終審法院首席法官或未必接觸到這些資料。

全國人大常委會法工委副主任張勇日前出席座談會期間，談到由特首指定審理國安法案件法官的問題，指草案並沒有「一刀切」禁止有外國居留權的香港法官審理國安法案件，而是由特首指定一批適合的法官，可避免有關法官在審案時可能陷入「雙重效忠」境地。梁愛詩認為香港法院有迴避制度，不擔心出現角色衝突，又認為所有法官包括外籍法官，也知道要擁護《基本法》和效忠特區，認為現有制度已有所保障。

張勇。（資料圖片/政府新聞網截圖）

指國家安全事務顧問並非太上皇

對於中央對極少部分國安案件保留管轄權，梁愛詩認為，國安是大事，若條文沒有相關規定，中央在日後就不能就特定情況行使管轄權，「唔寫就第日就唔可以做。」曾鈺成問到，條文會否註明有何特定情況，中央才行使，梁愛詩僅稱：「好多事都有exception」，她舉例指案件一般需公開審訊，但有時可透過內庭處理或限制公開報道內容。

港府將於香港設立「維護國家安全委員會（國安委員會）」，由特首林鄭月娥擔任主席，中央會指派「國家安全事務顧問」進入委員會。梁愛詩指顧問只係予港府意見，並非太上皇，若港府不接受顧問意見，顧問及港府也是向中央交代和負責，再由中央作出決定，「（顧問）唔係高過我哋（港府），唔會叫我哋點做，但佢（顧問）可以指導監督，但無執法能力。」

此外，中央政府在港設立「維護國家安全公署」，外界關注公署人員的執法能力。梁愛詩指出，草案說明提到公署可在香港辦案，執法行動需視乎公署與警務處如何協調，若公署就案件調查成熟，可交由警務處的國安部門進行拘捕行動；若公署希望竊聽，可由警務處向法院申請。