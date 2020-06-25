【港版國安法】政府指創科投資額跌約70億　立法增外國投資者信心

政府官方facebook專頁添馬台今日（25日）上載新一輯宣傳片，支持國安法立法。片中由創新及科技局政治助理張蔓莉，與財經事務及庫務局政治助理葉俊廉介紹風險投資基金在香港創科的投資額下跌一事，形容國安法立法將有助穩定外國投資者的信心。

葉俊廉在影片中稱，港區國安立法可令投資者對香港增加信心。（影片截圖）

張蔓莉在名為《穩定環境 保創科發展》的短片開首指，風險投資基金在本港創科界的投資額，由2014年只有12億元，一直升至2018年約170億元，但去年下跌至99億元，即下跌約四成。

葉俊廉稱，社會動盪影響外國投資者信心，又指港區國安立法可為香港帶來穩定的營商環境，對民生、經濟及創科發展都非常重要。他稱，國際投資者十分重視社會穩定和安全，港區國安立法可令投資者對香港增加信心，放心在此作長線投資。

張蔓莉指，世界各地都有法律保障國家安全，強調國安法不會影響《基本法》下港人依法享有的各項權利和自由。

外國對國安法表示憂慮 港財金人士指穩定信心

不過，歐盟日前向國家主席習近平表示，對港區國安法實施有憂慮，指國安法一旦實施，將會有非常負面後果。

另外，去年9月起兩次將香港評級下調的國際評級機構惠譽，其亞太區主權評級高級董事費安德（Andrew Fennell）早前亦表示，香港目前降至AA-級已反映出香港面臨的危機和改變，包括中國、香港間日趨頻繁的經濟、財政和社會政治聯繫，目前中國和香港的評級只有一個等級的差距，相信足以反映香港逐漸融入中國的國家治理體系。費安德指，若香港國安法立法後，在中期上影響國際、香港投資人對當地商業環境的信心，香港的評級也可能受影響。

本港美國商會上月亦發聲明，表示國安法在全國人大作決定繼而立法，可能危害國際商業前景，特別是未有詳細解釋。聲明指出，有關決定草案，可能加劇中美角力，最終削弱香港按《香港政策法》享有的特殊待遇，強調若香港作為國際商業及金融中心的地位被蠶蝕，無人可以得益。

同時，證監會主席、港區全國人大代表雷添良表示，社會安定對香港經濟及金融發展十分重要，亦是守住國家及香港金融安全的重要防線，現時立法保安全，可優化投資環境，增強投資者的信心。金管局前總裁、行會成員任志剛以往多次公開強調，港區國安法不會影響香港國際金融中心地位，認為有法律機制及執行方法處理香港及國家安全的問題可令人心安定，香港仍然是作為進行國際金融活動的好地方。