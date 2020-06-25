港版國安法｜外界料月底通過　民主派區議員申請628反國安法遊行

全國人大常委會本月28日至30日在北京開會，外界普遍估計港區國安法將於屆時為期三天的會議上通過。 東區區議員徐子見聯同多名民主派區議員，昨（24日）向警方入紙申請於28日舉行反國安法遊行，於當日下午3時於銅鑼灣東角道出發，遊行至中環遮打花園。 徐子見表示，明白在限聚令下政府不容易批出不反對通知書，會安排遊行人士35人一組，隔35秒出發以保持社交距離，另外亦會提供口罩及搓手液等防疫物品。

東區區議員曾健成表示，警方可以打壓300多名區議員，但不能打壓全港市民。呼籲港人站出來，不應被建制派以290萬個支持國安法的簽名騎劫意見。（余俊亮攝）

徐子見強調，是次遊行希望提供平台與市民和平表達對國安法的意見，希望警方予以批准。他指目前未收到警方回覆，若然遊行被拒絕必然會再提上訴。

他透露，目前就6月28日遊行聯絡了30多位民主派區議會。他指早前支聯會多名常委在六四當天到維園悼念。事後被警方檢控「煽惑他人參與未經批准集結」，明白區議員會有所顧忌，但認為大家作為民選區議員應該進一步表態，就國安法遊行。

東區區議員曾健成表示，警方可以打壓300多名區議員，但不能打壓全港市民。呼籲港人站出來，不應被建制派以290萬個支持國安法的簽名騎劫意見。