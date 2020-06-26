李鵬飛逝世｜追悼會今舉行　會場放滿花牌　林鄭到場致意

上月15日辭世的前立法、行政局議員，自由黨創黨主席李鵬飛今日（26日）在會展舉行追悼會，特首林鄭月娥下午約3時半到場致意，逗留約6分鐘後離開，律政司司長鄭若驊隨後到場致意。 追悼會會場佈置簡潔，中央設置了一個小舞台，背景有李鵬飛穿著西裝的照片，旁邊寫上「懷念李鵬飛先生」，舞台兩則設置了兩個電子屏幕播放李鵬飛生前片段，並放滿了由各界致送的花牌，包括林鄭及三名司長、11個政策局局長、前特首曾蔭權伉儷、長和資深顧問李嘉誠、香港友好協進會、前基本法委員會副主任梁愛詩等。

追悼會下午約3時開始，李鵬飛遺孀蔡婉霞早已在場內打點，自由黨榮譽主席田北俊、周梁淑怡及劉健儀、黨主席張宇人亦一早到場。

多名政商界人士都有到場致意，包括行政會議召集人陳智思、立法會主席梁君彥、九倉集團首席顧問吳光正、行政會議前召集人夏佳理、全國政協常委唐英年及胡定旭、前全國人大常委范徐麗泰、前律政司司長黃仁龍、新民黨主席葉劉淑儀等。



+ 5 + 4 + 3

泛民方面，民主黨前主席劉慧卿、何俊仁率領民主黨眾人到場、工黨李卓人、何秀蘭、民主派會議召集人陳淑莊、立法會議員莫乃光、梁繼昌及葉建源亦先後到場致意。

劉慧卿表示，非常尊敬及懷念李鵬飛，讚揚他當年在任議員期間，願意與不同政見人士合作，現時政壇上已很少再見到這類人。