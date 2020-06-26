美參議院通過自治法　港府強烈反對：制裁對港金融機構無法律效力

美國參議院周四（25日）一致通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），要求制裁「實質上有份參與」中方違反對《中英聯合聲明》和《基本法》所承諾責任的人或單位。 特區政府發言人今日（26日）晚上發表聲明，對法案表示強烈反對，敦促美國國會立即停止干預香港特區的內部事務，並指該法案及所謂的「制裁」完全不能接受，只會損害港美之間的關係和共同利益。發言人又批評，該法案中提及國會對香港事務作出的評論，許多具有嚴重誤導性，更毫無事實根據。

發言人指出，《基本法》第12條訂明，香港特區是中國一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。（資料圖片）

發言人指出，《基本法》第12條訂明，香港特區是中國一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府；如何在香港特區落實「一國兩制」原則，完全是中國的內部事務，任何其他國家或國會都無權直接或間接干預該等內部事務。發言人強調，自回歸以來，香港特區一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，「一國兩制」原則得到全面和成功落實，會繼續堅定不移地按照《基本法》落實「一國兩制」方針。

發言人表示，法案的「制裁」對香港的金融機構不具法律效力，促請美方以負責任的態度行事，避免採取可能會影響金融機構正常運作及眾多客戶的舉動。

林鄭月娥。（資料圖片）

兩辦代表中央 不存在干預香港事務

至於有關港澳辦和中聯辦在香港的角色，發言人指，兩辦代表中央人民政府，有權力和責任確保香港特區正確及貫徹落實《基本法》和「一國兩制」，不存在它們干預香港特區根據《基本法》自行管理的事務。

有關檢控參與非法示威活動的人士，發言人重申，香港擁有穩健公平的刑事司法制度，律政司主管刑事檢察工作不受任何干涉，案件不會因涉案人士的政治理念、訴求或背景而在處理上有所不同。