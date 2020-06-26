國安法｜美參議院通過自治法　蔣麗芸促反制裁：香港從來無自治

美國參議院周四（25日）一致通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），要求制裁「實質上有份參與」中方違反對《中英聯合聲明》和《基本法》所承諾責任的人或單位。 民建聯立法會議員蔣麗芸批評該法案恐嚇香港人，又指香港根本「從來沒有自治」，香港只是一個享有高度自治的地方行政區，要求政務司司長張建宗考慮去信美方，澄清香港沒有「全自治」，只有高度自治，並考慮制裁推出法案的人。

美國參議院周四（25日）一致通過《香港自治法案》。（資料圖片）

周浩鼎斥美國「打橫嚟」

蔣麗芸在內務委員會發言時提到，美國參議院通過自治法案，她說：「其實我哋大家都知，香港根本從來都無自治，係咪？」她續指《基本法》12條清楚列明，香港只是一個享有高度自治的地方行政區，直轄於中央人民政府。

蔣麗芸形容，法案內容很誇張，除了制裁官員，還稱要制裁個人、企業，「乜都制裁，我覺得呢個係恐嚇緊我哋全香港人囉」。蔣麗芸要求張建宗考慮去信美方，解釋香港沒有「全自治」，只有高度自治，又稱：「佢哋（美方）咁樣，我哋都不排除考慮制裁返美國嗰啲發起議案啲人。」

民建聯周浩鼎嚴厲譴責美國干預中國內政和香港事務，形容美國是次「打橫嚟」，指上次美國通過《香港人權與民主法案》，已表明不容干預香港內部事務，惟美方今次不只「唔停手」，還「打橫嚟」。周浩鼎又提醒美方，美港之間有很多商業合作和交易，若制裁香港只會自己傷自己。

會計界梁繼昌則指，自治法案目前對香港營商環境未有造成太大影響。（資料圖片／盧翊銘攝）

泛民續杯葛內會

會計界梁繼昌則指，自治法案目前對香港營商環境未有造成太大影響，參議院通過後仍要待眾議院通過，兩院通過後待要合併和統一法案文本，屆時總統特朗普或不簽法案，亦有可能無法連任，無機會簽署法案。

另外，民主派今天再次杯葛內會會議，僅把「國安立法，兩制玩完」標語放在席前。民建聯葛珮帆提出規程問題，斥泛民擺放與會議無關的標語，又要求李慧琼譴責泛民不開會。李慧琼裁定不可展示與會議無關的標語，要求保安移除。