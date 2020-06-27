港版國安法｜葉國謙料能趕及七一前立法　遊行揮英美國旗必違法

全國人大常委會將於明日（28日）起一連三日在北京開會，預料將會審議「港版國安法」，並有機會趕及在七一前表決通過。全國人大常委譚耀宗昨透露，今次將有約10名港區人大代表列席會議，港區全國人大代表葉國謙今日（27日）表示，今日下午將啟程上京列席會議，預料將有機會於今次會議上討論並表決「港版國安法」。 葉國謙在港台節目上指，雖然「港版國安法」仍未列入議程，但會議有「其他議程」，相信在人大委員長會議時，將安排港區國安法議程。葉國謙又說，明白社會期望在草案通過前能獲悉內容，但根據過往做法，草案說明幾乎已公布草案內所有內容，他個人估計公眾有機會在通過前獲悉整份草案內容。 葉國謙又指，若「港版國安法」能趕及在七一前通過，按照現時的草案說明，若有人在七一遊行中揮舞美國、英國旗，甚至港獨旗幟，必定抵觸國安法，呼籲有計劃做這些行為的人要想清楚。

6月20日，全國人大委員長栗戰書主持委員長會議，決定十三屆全國人大常委會第二十次會議6月28日至30日在北京舉行。（新華社）

葉國謙：港府沒有權力展開諮詢工作

葉國謙表示，列席會議時將反映部份港人的擔憂，包括立法或影響言論及集會自由，但他強調人大法工委的草案說明中已表明，「港版國安法」會保障港人各項自由，但若有人做出顛覆、分裂國家行為，就已非只是言論自由問題。

葉國謙指，「港版國安法」立法是國家層面的事，原意是為了保護國家，他認為中央已依足程序立法，並有諮詢香港的意見，至於為何不能在港作全面諮詢，他指港府只可負責收集意見，沒有權力展開諮詢工作。

被問到在立法後的中央管轄權問題，葉國謙指，絕大部份案件都要按香港司法制度審理，並在香港的法庭處理，認為中央的說法只是「最後包底」，又指「今次條文好難寫，因為係用大陸法寫，但要適用於香港」。

若顛覆、分裂國家 應判處終身監禁

葉國謙強調，中央管轄權所涵蓋的範圍「十分窄」，立法只打擊很少數人，不是普羅香港市民，又認為立法會要有阻嚇性，「要有牙先得」，他個人認為若有人做出顛覆、分裂國家行為，應判處終身監禁。

附件三內駐軍法也列明 港人違法要在內地軍事法庭審理

對於譚耀宗早前提到，日後若有香港未能處理的案件，行政長官可提出向中央要求協助，葉國謙認為此機制合適，但強調中央不會主動出手，他又提到這並非新事，因基本法附件三中的駐軍法也列明，若有人在港違反駐軍法，案件也要在內地軍事法庭內審理。

葉國謙認為，應設立專門法庭審理日後「港版國安法」案件，又認為相關法官要有經驗、能力及對國家有清晰了解，相信特首在指定法官時，會參考其以往審訊的表現，但強調不應用國籍區分法官，「有些外籍法官對香港的了解不下於本地法官」。

至於若有立法會選舉參選人表明反對「港版國安法」，應否被DQ（取消資格）？葉國謙指，立法會並非為了DQ參選人，認為若有人不認同具體條文並無問題，但若要阻止立法則是不可能。