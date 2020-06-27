港版國安法｜曾國衞央視專訪　初聞人大為港立國安法：渴望已久

政制及內地事務局局長曾國衞昨日接受央視訪問，提及初聞人大常委會欲為港立國安法，首個反應是「渴望已久」，認為相關立法體現國家對香港的關愛及用心良苦。他強調，國家出手是從憲法、基本法，合法合理地處理。

政製及內地事務局局長曾國衞日前接受央視訪問，稱對國安法實施渴望已久。（CCTV網頁截圖）

上任兩個月的政制及內地事務局局長曾國衞，日前接受央視訪問，認為相關立法體現國家對香港用心良苦。報道引述曾國衞憶述當時初聞人大準備要為香港國安立法時，第一個反應是四個字：渴望已久。曾在訪問中指，過去一年經過修例風波，香港出現了前所未有的情況，感覺揪心和無奈，認為對香港治安、社會穩定造成很大的損害，也對國家的安全造成了「很凸顯的一個風險的情況」。他指國安法是對應事件的解決方案，因「維護國家的安全，也就是維護香港的安全。」

曾又表示，立法體現出國家對香港關愛，「大家都要真的明白國家對我們確實是用心良苦的。香港出現這麼大的一個暴亂的情況，國家對香港也是非常包容，但是一旦影響到了國家的安全，那就不可以不正視這個問題，包容不等於是縱容。國家出手也是從憲法、基本法，按照合法合理的去處理這個事情，也是充分展現出中央對香港的一種權利和責任，也是準確地貫徹落實『一國兩制』這種擔當，對香港是一種關愛。」

今年三月曾國衞接受媒體專訪時，當時仍是入境處處長的曾，辦公室放置了國家主席習近平肖像的擺設。（《紫荊》片段截圖）

曾國衞指，待香港維護國家安全法落實生效後，當局將積極配合相關工作，對香港各界進行廣泛宣傳，以達到宣傳及震懾作用，「跟老百姓進行宣傳，讓他們明白這個法對他們是切實的好處，怎麼去進一步保障他們的這個合法權益。等到國安法出來之後，我期待的，香港對一些反中亂港的人員肯定有一個很大的震懾作用。我覺得往後這個社會會更加穩定，人民的生活會更加美滿，我是充滿信心的。」

曾國衞最後表示，能生在這個年代感到幸福，「過去一百年，我們國家曾經有過這麼多恥辱，國家民族都經歷過很多很多磨難，好不容易我們迎來一個新時代，我們都生活在一個這麼好的時代。我們作為中國人都應該是為國家、為民族去作出我們的貢獻，讓歷史知道我們這一代人也是為國家辦過一個非常輝煌的一個成績的。」