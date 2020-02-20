【鑽石公主號】102返港旅客中有人未有檢測證明　曾國衛：係陰性

【武漢肺炎】被形容為淘大花園翻版的鑽石公主號郵輪疫情嚴重，首批102名香港旅客今日（20日）凌晨4時（香港時間，下同）乘搭港府的國泰航空包機回港，人數較預先45人多出逾一倍，預計早上9時許才可抵港，較原定遲逾3小時。有旅客抵達東京羽田機場時表示，每日在船上聽到愈來愈多人確診，十分憂慮，得以離船回港，心情頓時感到輕鬆；亦有受訪旅客稱，為了整體社會利益，接受回港後再隔離14日安排。 入境處處長曾國衛表示，所有能夠落船的港人，檢測結果都呈陰性反應。他說，日本當局最初的檢測進展較慢，經外交部斡旋後，檢測結果有所加快，所以臨時多一倍旅客可回港，但未能及時取得證明書。第二班包機會延至今晚（20日）才啟航，讓更多檢測結果呈陰性的港人可回港。

鑽石公主號上的港人旅客，先乘搭旅遊巴前往羽田機場，再乘搭國泰包機回港。（美聯社）

地勤人員全副防護裝備 日本出入境人員只戴口罩

郵輪上昨晚（19日）約10時許（香港時間，下同）廣播「所有晚上離開鑽石公主號的香港旅客請到四樓跳板」。其後一批隔離在船的港人，約11時拖着行李下船，穿上防護裝備的入境處人員在地面上，為他們逐一登記個人資料，衞生署人員則為他們量度體溫。各乘客戴上N95口罩，登上停泊在旁的多輛旅遊巴。

今日凌晨約0時10分，旅遊巴駛離碼頭，其中一輛車頭掛了寫有「走，咱門回家」橫額。約20分鐘後，首輛旅遊巴抵達羽田機場，其他車之後陸續到達。不過其後乘客登機安排頗長，直至3時半連接飛機的登機橋才脫離，之後等待跑道安排，至4時才起飛，較原時間0時45分起飛遲了逾三小時。

羽田機場安排了快速通道讓他們出境，記者可接觸他們做訪問，曾國衛也協助旅客搬行李。航空公司地勤人員穿上全副防護裝備，但日本出入境人員則只戴口罩。全副保護衣的工作人員在機上做最後準備，從駕駛艙玻璃窗可見，機師無戴口罩。首班包機連同衞生署人員，共有8名政府人員陪同旅客回港，曾國衛及保安局副局長區志光則繼續留下。

首班返港鑽石公主號旅客乘搭政府國泰航空包機，於凌晨4時起飛返港。（NOW新聞台截圖）

滯留旅客下巴士：心情而家輕鬆啲

旅客鍾先生下旅遊巴後，向記者說：「比較開心啲，可以返到香港，但仲有14日（等隔離）結果。」至於有何說話給在港人，他說：「大家努力，打低呢個病菌（病毒）。」鍾太表示，在船上生活「三餐照顧到，只係冇自由」，「我又唔覺得身體有咩變化，所以我就唔驚。船上最驚（受到）感染，心情而家輕鬆啲。」她直言未來一段時間不會再搭郵輪。

一名男旅客說，可以回港心情當然開心，「因為困喺船內，今日30(人確診)、聽日40(人確診)，一陣又話99(人確診)，日日驚，喺咪先？一發覺有人確診，就無人換床單，十多天都無換過，食物仲可以。」

有回港的旅客表示，他在16日做過新型冠狀病毒測試，「但就未有結果話畀我哋聽，未收到報告，不過唔擔心。」另一女旅客也說沒有收到檢測陰性證明，「入境處打電話畀我叫我哋走，無收過證明，日本政府唔係話陰性先畀落船？」

上機人數較原定多出逾倍

負責是次包機安排的入境處處長曾國衛在解釋為何郵輪碼頭上車時間花了逾一小時，他稱是因為讓更多人可上機，當時已知有92人，較原先預計的45人大增一倍。

曾表示，日本當局最初的檢測進展較慢，經外交部斡旋後，檢測結果有所加快；所有能夠落船的港人，檢測結果都呈陰性反應，由於日本當局希望安排港人盡快落船，所以未能趕及提交證明書給每個人，「反正結果係陰性，肯定冇問題。」他其後再稱，乘搭首班包機回港的港人增至102人，他感謝各方努力，包括外交部及日本當局。

此前有7名已完成隔離、檢測結果為陰性的港人，表示不上包機，離開郵輪後留先留在日本，曾表示，當中有人改變決定，坐了包機。

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長者旅客認同回港再隔離：為咗社會安寧

檢測呈陰性並於日前先上岸到埼玉縣隔離的6名較年長本港旅客，日本派員及入境處人員在晚上7時接他們坐旅遊巴，約10時到達羽田機場。當中84歲的曾女士表示，隔離期間要留在房間，感到辛苦，又吃不慣日本食物，但整體安排可以接受,「OK囉，好好」。對於回港要繼續隔離，她說：「都冇辦法架，為咗社會安寧。個個無事咪好囉，如果有咩事（有人無隔離後確診）咁點算！」



77歲的溫生形容今次屬難得經驗，感歎人生變幻無常，有苦有樂。他滿意香港政府及日本政府的安排，「佢哋盡咗好多努力，呢場病嚟得好急，佢哋應付到咁已盡咗力。」他認同回港後繼續隔離。溫太說逆來順受，並指日本的醫護人員有少少「烏龍」，但感謝兩地人員的協助，「今次政府真係用好多錢落我哋身上，多謝我住過嘅地方（的人），連埋船（郵輪）都係。OK架，（回港）要隔離， 自己穩陣、穩陣人哋。」