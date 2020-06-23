港版國安法｜指定法官無損司法獨立　涂謹申批林鄭：擘大眼講大話

特首林鄭月娥今日（23日）出席行政會議前見記者回應《港區國安法》主要內容，強調由特首指定法官名單不會影響司法獨立，指香港部分專門法庭的專職法官，例如土地審裁處、勞資審裁處等，法官都是由行政長官委任，對於有人說此做法是「聞所未聞」，她批評為「孤陋寡聞」。

身為律師的民主黨立法會議員涂謹申斥林鄭「擘大眼講大話」，指香港沒有審理刑事案件的法庭由特首特別委任法官，批評國安法將香港法院變成「一院兩制」，部份案件由中共透過傀儡特首欽定的法官審理。