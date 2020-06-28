港版國安法〡黃均瑜：法例針對少數人　若違反被判終身監禁合理

全國人大常委會今日（28日）起一連三日在北京召開會議，據了解，「港版國安法」已納入議程，預料很可能在會議閉幕（30日）時表決。 港區人大代表黃均瑜表示，至今仍未有「港版國安法」的具體條文，但認為若違反相關條例被判終身監禁屬合理。黃均瑜又指，法例針對的罪行包括恐怖主義等動，故刑罰應於暴動罪的最高10年監禁，他認為「港版國安法」只針對一少撮人，刑罰夠重才有阻嚇力。

梁家傑批評「港版國安法」不合法亦不合憲，若通過後國安法後，已經不再是一國兩制，擔心人權不獲保障。（資料圖片）

梁家傑：「港版國安法」不合法、不合憲

黃均瑜續指，「港版國安法」法例除了訂罰則外，亦提及公務員入職前需宣誓效忠特區政府及中華人民共和國，並且不能舉行和參與違反國家的活動。他強調人大常委有絕對權力，需尊重人大立決定。

大律師公會前主席、公民黨主席梁家傑在港台節目中表示，至今仍要猜測條文內容是荒誕，目前未有條文內容討論沒有意義。梁家傑又批評「港版國安法」不合法亦不合憲，若通過後國安法後，已經不再是「一國兩制」，擔心人權不獲保障。

民陣召集人岑子杰稱，現實是有過半港人反對立法，但建制派、政府卻幻想有沉默的大多數支持。岑子杰認為，必須要徵詢民意，經立法會程序才是尊重香港的兩制。