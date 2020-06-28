港版國安法｜51聯合國專家促撤法案　日媒：若通過日本將表遺憾

全國人大常委會6月28日起一連三日在北京召開會議，外界預料「港版國安法」草案可能在30日表決。聯合國多達51名專家6月26日發表聯合聲明，批評香港警暴問題，同時敦促北京撤回港版國安法。日本《讀賣新聞》28日報道，一旦港版國安法獲通過，日本政府將罕見向中方表達「遺憾」。

港版國安法：51名聯合國專家6月26日發表聯合聲明，敦促北京撤回港版國安法。（聯合國高級專員辦事處網站截圖）

51名聯合國專家發表聲明，批評中國當局未有與港人進行任何有意義的協商，擔心中國利用該法壓制民眾，可能損害民眾獲得公平審判的權利。

聲明敦促中國政府遵守《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）及《中英聯合聲明》所規定的國際法律義務，並撤回港版國安法草案。

他們又譴責中國在香港鎮壓抗議及民主倡議活動，同時批評香港警察過度使用武力而不受懲處、據稱使用化學劑對付示威者、據稱在警察局性騷擾和侵犯女示威者，以及據稱騷擾醫療工作者等。

聲明促請聯合國人權理事會（HRC）採取緊急行動，包括建立秘書長特使等機制，以密切監察、分析中國的人權狀況，並每年進行報告。

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日媒：若通過日本將表遺憾

日本《讀賣新聞》報道，一旦中國全國人大常委會通過港版國安法草案，日本政府將向中方表達「遺憾」，是僅次於「譴責」的第二嚴厲外交表現。

報道引述日本政府高層官員指出，日方認為港版國安法通過會動搖一國兩制的高度自治。報道又指出，日本政府以往在直接關乎國家利益情況時大多數會使用「遺憾」，但對港區國安法的外國政策，使用「遺憾」一詞屬十分罕見。