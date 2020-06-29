港版國安法〡湯家驊：國安法設最低刑期或監禁10年　籲勿心存僥倖

全國人大常委會昨天起（28日）一連三日開會，議程包括審議「港版國安法」，預料很可能在會議閉幕（30日）時表決。有消息指，「分裂國家」及「顛覆國家政權」兩項罪行最高可判終身監禁。 行政會議成員湯家驊今（29日）在港台節目《千禧年代》表示，對於兩項罪行判終監「一點都不奇怪」，認為涉及國家安罪行嚴重，不能與非法集結、暴動罪等相提並論。湯家驊又指，據其了解「分裂國家」及「顛覆國家政權」兩項罪行會設最低刑期，預計判監十年，強調香港人特別是年輕人不要心存僥倖。

湯家驊指，據了解「分裂國家」及「顛覆國家政權」兩項罪行會設最低刑期，預計判監十年。（資料圖片）

梁家傑批立法過程「禮崩樂壞」

至於「港版國安法」是否設追溯期，湯家驊稱，根據《國際人權公約》訂明不可有追溯力，《說明》表明公約適用於相關條文，故預料設追溯期機會低。不過他指，在搜證方面，可引用過往的言行證明被告意圖，強調一切要視乎實際情況不一概而論。

公民黨主席梁家傑批評，「港版國安法」的立法過程是「禮崩樂壞」，強調要人尊重該法律，立法過程應是「神聖不可侵犯」。對於「分裂國家」及「顛覆國家政權」兩項罪行或設最低刑期，他認為中央這次立法將法官的酌情空間減至最低。

公民黨主席梁家傑表示，「港版國安法」的立法過程是「禮崩樂壞」，強調要人尊重該法律，立法過程應是「神聖不可侵犯」。（資料圖片）

港區人大代表葉國謙昨日表示，國安法不設追溯期，但將來在執法時，會考慮相關人士過去的行為，作為檢控的證據。梁家傑指，若立法前的言行可成為入罪基礎，就等同於設有追溯期，又認為立法後，中央正式全面管治香港。

鍾國斌：感覺商界不擔心立法

自由黨立法會議員鍾國斌表示，至今仍未有細節，但不少商會代表、跨國銀行都表態支持立法，感覺商界不擔心立法。他認為，立法後可減少示威衝突，令營商環境穩定。他又提及，商界擔心的是美國國會通過的《香港自治法案》，擔憂針對的不單是個人，更涉及整個企業，形容法案「史上最辣。」