【一分鐘看世界】港版國安法背後鬥法、論中印勝負、美國疫情反撲

今天是6月29日星期一。以下是這一天你需要知道的國際新聞：

全國人大常委會6月28日起一連三日在北京召開會議，外界預料「港版國安法」草案可能在30日表決。在此之前國際社會陸續做出反應，如美國參議院通過《香港自治法》、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱華府會向損害香港高度自治及人權的中國官員實施入境限制，制裁措施可能適用於涉事官員與其家屬。51聯合國專家促撤法案、國際特赦組織6月28日亦發文，擔心香港成為警察社會。

北京政府將在香港推動「港版國安法」，全國人大常委會會議6月28日開幕，將此法納入議程。有港區人大代表估計它在是次會議通過的機會非常大。圖為途人6月20日行經香港維多利亞港旁一個碼頭。（AP）

特朗普向誰借鏡？

如果說2016年炒作中國話題是特朗普（Donald Trump）在美國大選中的重要策略之一，那麼當2020年大選進入倒計時，中國話題就已佔據了競選的舞台中央。雖說中國話題從未像今天一樣深刻地影響着美國的選舉，也從未有候選人像特朗普一般，將對華政策和競選策略如此深刻地結合。然而讓我們回看歷史，美國政壇不少前人都是這樣打「中國牌」。……（按此閱讀更多）

+ 2

中印誰勝誰負？

中印邊境6月15日爆發流血衝突，之後兩國致力於為解決問題找出路。中印軍方不使用槍支的規定來源於中印1996年簽署的協議，如果印度單方面撕毀協議，戰事將無法避免。01分析認為，中印若開戰，結果只有中國輸。這並非指中國軍事實力或綜合國力不敵印度，而是中國難以承受印度成為敵人的代價。中印如果開戰，不論由誰發起，都意味着中國管控兩國分歧失敗。......（按此閱讀更多）

更多印度反華示威最新照片，請點擊放大觀看：

+ 2

美國疫情反彈

美國多個州疫情大有再度趨向惡化的兆頭。亞利桑那州、佛羅里達州和內華達州等新增確診個案都錄得新高，美國全國確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）人數已突破250萬，死亡人數亦累計增逾12.5萬。美國專家菲爾德（Robert Redfield）6月25日稱，估計美國實際染疫人數可能是經檢測發現的確診病例數的10倍之多，急於抗疫求成的總統特朗普，再度成為眾矢之的……（按此閱讀更多）

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

新加坡大選

該國提早在7月10日舉行國會大選。外界形容這次大選是「世代交替」，是次選舉看點，除了由總理李顯龍一手提拔的副總理兼財政部長王瑞杰將會接棒，還有早年與胞兄李顯龍反目成仇的李顯揚，加入最近宣布成立新政黨「前進黨」的陳清木陣營，雖然他不在前進黨的準候選人名單上，但外界在注視他「擺明」與兄長「打對台」，會怎樣嘗試影響選情。......（按此閱讀更多）

編輯精選

品牌紛紛撤廣告 Facebook如何回應內容管控？

天主教會性侵罕見官司遇阻 菲律賓的教內「緘默」何時了？

日本防衛大臣河野太郎談朝鮮局勢稱怪異 金正恩健康受關注

早過中國9個月 英媒：西班牙2019年3月發現病毒基因組

必看話題文章

印度婦婚後10年一直不育 就診後驚聞自己是男人 且罹患睪丸癌

英網紅曾扮抑鬱騙錢整容 近日再賣相片吸金：低俗男人笨到肯付錢

巴黎婦死於腦炎後 法國專家發現全新病毒Crostoli

法國男因病擁有3張臉 10年來開刀兩次 第二次手術後終於敢照鏡

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。