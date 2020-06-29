港版國安法｜公共醫療醫生協會馬仲儀：醫護宣誓或和專業有衝突

全國人大常委會會議一連三日開會，議程包括審議「港區國安法」草案，各界預料草案在會議閉幕時通過。日前公布的草案《說明》列明，公職人員任職時，需宣誓表明效忠特區及擁護《基本法》。有意見指出，公職人員除了是公務員，醫管局人員亦可能包括在內。 公共醫療醫生協會會長馬仲儀接受電台訪問時說，醫管局人員曾被指不是公職人員。她又質疑從事公共衛生的醫護人員沒有必要宣誓，擔心和醫護專業有衝突。

全國人大常委會會議一連三日開會，議程包括審議「港區國安法」草案，各界預料草案在會議閉幕時通過。日前公布的草案《說明》列明，公職人員任職時，需宣誓表明效忠特區及擁護《基本法》。有意見指出，公職人員除了是公務員，醫管局人員亦可能包括在內。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀接受電台訪問時認為，公職人員應是指具決策性的公職人員或官員，雖然醫管局受政府撥款，但她引述多年前，時任食物及衞生局局長高永文拒絕醫管局人員加薪訴求時指，他們不是公職人員；馬仲儀有表示他們沒有公務員福利，不是按照公務員加減薪酬，質疑為何現在倒指他們是公職人員。

對於草案《說明》列明，公職人員任職時，需宣誓表明效忠特區及擁護《基本法》。馬仲儀表示作為醫生，要遵守其道德規範，成為醫生時必須對專業和病人宣誓。她質疑要額外對政權宣誓，一旦醫治異見者或遭要求透露異見者個人資料，或和醫護專業有衝突。她又質疑從事公共衛生的醫護人員沒有必要效忠特區及擁護《基本法》，他們不涉及政府決策性的工作，認為對醫護人員嚴厲是沒有需要。