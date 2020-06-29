港版國安法｜消息指最高可判終身監禁　葉巧琦憂慮不保留陪審制度

人大常委會周日（28日）起一連三日開會，議程包括審議「港版國安法」。有消息指，最高刑罰或可至判處終身監禁，比澳門同類罪行最高刑期25年更重。大律師公會副主席葉巧琦今早（29日）在商業電台節目《在晴朗的一天出發》上表示，本港可判囚終身監禁的罪行如強姦、嚴重傷害他人身體、謀殺等，是基於社會大致上已有共識及認同屬嚴重罪行，惟國安法條文及罪行定義至今仍未公布，難以評論是否合理。她關注，《基本法》第86條列明設陪審制度，過往嚴重控罪「差唔多必定要有陪審團。 」惟有消息提到涉及國安法的案件不設陪審團，情況令人憂慮。

本港終身監禁罪行經社會共識

全國人大常委譚耀宗一周前曾引述透露最高刑期是十年，現消息指會提升至終身監禁。被問到有關刑罰是否與本港法律系統銜接到，葉巧琦指出，本港最高刑罰至終身監禁的罪行有如強姦、嚴重傷害他人身體、謀殺等，都是經過社會共識及大致上認同須就該些罪行設該水平刑期，惟現時國安法條文細節及罪行定義至今仍未明。

不設追溯期惟可證「持續犯罪」

另外，有消息透露，法例將不設追溯期，但將來在執法時，會考慮相關人士過去的行為，作為檢控的證據。大律師公會副主席葉巧琦分析表示，在刑事法上所謂「持續犯罪」，需要證明是有進行式的正在經營及維持的行為，如法例通過，可以援引指過去某年某日已經開始了有關行為，理論上有機會成為佐證，但仍要視乎罪行的定義，「有機會係中咖。」

過往嚴重控罪均設陪審團

就有建制派指國安法下遊行中揮動港獨旗或英國、美國旗都屬違法的講法，葉巧琦認為，條文仍未公開細節，但香港向來有言論自由，以往無聯想過原來這些言論都會被視為涉及國家安全。她亦關注，《基本法》第86條列明設陪審制度，過往嚴重控罪「差唔多必定要有陪審團。 」屬《基本法》保障範圍，惟消息提到國安法不設陪審團的設計令人憂慮。

張達明關注香港法庭是否能全權審理

法律學者張達明在同一個節目上表示，國安法對本港法律的影響是「顛覆性修改」，參考內地過往案例，代表性是維權律師被捕，推動全民修憲已會被視為顛覆政權安全。張達明指出，內地實施國安法，是而是由國安機關確認罪行、是否恐怖組織，界定何為「勾結」等，「法庭無權過問。」

張達明認為，當年《基本法》同樣屬全國性法律，但過程透明及經由港人充分諮詢，惟現時國安法是用於懲罰港人，卻未有公開透明。他關注國安機構在香港的管轄權，有無人權保障，香港法庭是否有權全權審理相關案件等。