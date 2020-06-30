內地製「修例風波」紀錄片國際獲獎引關注　講外部勢力4提黎智英

「反修例風波」持續超過一年，網上有大量由獨立導演製作的「反修例運動」短視頻，一般是從示威者的角度出發。日前，由內地獨立紀錄片導演金華青製作的《香港請再次閃耀》，獲得了希臘耶拉派特拉國際紀錄片電影節最佳外語短片獎，並得到了電影節評審團的高度評價，引起關注。 該片很大部分內容是批評外部勢力介入香港事務，指整場修例風波是「外部勢力在搞亂香港」，又點名本港多名政界人物。

《香港請再次閃耀》已上載至YouTube，片長約15分鐘，從香港回歸講起，再講到年修例風波，整條視頻以建制派角度出發，當中羅列了不少外國政要有關香港的言論，又大談外部勢力對香港事務的干預及影響，聚焦於「反修例風波」所帶來的社會破壞，並訪問了不同的小商店老闆、的士司機、公司職員等，表達對「反修例風波」的不滿。

其中影片點名提到香港眾志黃之鋒和羅冠聰、壹傳媒創辦人黎智英、民主黨前主席何俊仁和李柱銘，以及日前宣布從政治工作中退下來的前政務司司長陳方安生等，指他們是外部勢力在港活動的「中間人」，其中更四度點名黎。

希臘耶拉派特拉國際紀錄片電影節藝術總監海倫讚揚影片，稱「我們非常認可你們的影片」，又認為「這部影片很好地向世界傳達了中國的聲音，香港的聲音，讓世界看到了香港亂局的幕後真相，看到了中國維護國家主權和安全的真實記錄，期待讓更多人看到真實的香港。」

影片點名提到壹傳媒創辦人黎智英、民主黨前主席何俊仁和李柱銘，以及日前宣布從政治工作中退下來的前政務司司長陳方安生等人。（影片截圖）

香港青年時事評論員協會副主席陳志豪認為，網上充滿「反修例」視覺的文宣，對於一些批評外部勢力及示威者的題材相對較少，《香港請再次閃耀》可起到補充的作用，讓網民接觸到不同的資訊和角度，有助於平衡輿論，引起反思。

資料顯示，金華青出生於1984年，浙江台州人，曾執導《瓦全》、《柳菲的暑假》、《呼嘯的金屬》等影片，多次獲得海內外獎項。