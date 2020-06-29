國安法｜網傳黃之鋒黎智英7.1即被捕　葉國謙：一定唔會，除非...

「港區國安法」通過在即，民主派知名人物去向成為近日焦點，其中多次被官媒點名批評為「亂港份子」的香港眾志秘書長黃之鋒、壹傳媒創辦人黎智英，尤其受關注。 前學運領袖王丹昨日（28日）引述駐京外媒稱，港版國安法通過後，黃之鋒及黎智英會立即被捕，黃之鋒昨稱不止王丹一人跟他說過此狀况，但他會「用盡一切辦法守護香港」。 正在北京列席人大常委會的港區人大代表葉國謙表示，「一定唔會」出現上述情況，除非二人在立法後繼續作出危害國家安全的行為。葉國謙相信國安法不具追溯力，但法例生效前的行為，可能成為檢控資料。

2019年9月17日，黃之鋒（右一）在美國華盛頓國會參加有關香港問題的聽證會。（Reuters）

黃之鋒昨晚在Facebook表示，收到消息指六月底「港區國安法」通過後，他及黎智英將於7月1日被捕。黃之鋒稱，不止王丹一人跟他說過這個狀况，他仍在了解細節。黎智英日前在《蘋果日報》訪問中表示，一定不會「走佬」。

正在北京列席常委會的葉國謙接受查詢時說，相信國安法不設追溯期，如立法後不做出違法行為，不會被追究，像前政務司司長陳方安生日前宣布引退、「金盤洗手」一樣。他指，若有關人士在法例生效後，仍作出危害國安行為，則立法前的行為可能成為日後舉證資料，這與普通法一向做法吻合。

對於有傳分裂國家、顛覆國家政權行為最高判囚終身，葉國謙不願透露具體內容，但指法例具有相當阻嚇性。

港區人大代表葉國謙。（資料圖片）

吳秋北：不會「以言無罪」

同樣列席人大常委會的港區人大代表吳秋北今日在Facebook發文指，國安法不會以言入罪，也不會「以言無罪」，「做了甚麼才是重點」。他貼出多張民主派人物與外國政客會面的照片，除了黃之鋒、黎智英，亦包括民主黨創黨主席李柱銘、法律界議員郭榮鏗、眾志前主席羅冠聰等。