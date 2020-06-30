港版國安法│田北辰「爆料」：部分案件不設陪審團　三法官同審理

港區人大、政協今日（30日）下午到中聯辦聽取港版國安法的細節，會面約40分鐘後，開始有人離開。友好協進會會長、全國政協常委唐英年表示，閉幕後才有條文，未有具體內容。 不過，港區全國人大代表、立法會議員田北辰指，據他了解，國安案件在某些情況下會有陪審團，如果沒有陪審團，就交由三個法官審理案件。

唐英年呼籲市民在條文公開後「細心睇」，以平常心設想國安法如何止暴制亂。（盧翊銘攝）

唐英年在會議後見傳媒指，香港友好協進會將堅定不移支持國安法成立，因為過去一年事件，相信有國安法可令香港行穩致遠，呼籲市民在條文公開後「細心睇」，以平常心設想國安法如何止暴制亂。

唐英年表示，要到人大常委會閉幕後才有具體條文出台，剛才會上未有具體內容。至於中央管轄權，唐英年引述早前中央所指，只有極少的情況才會行，他認為在一國兩制下，特首無權管豁事件等情況歸中央管屬合理安排。

田北辰亦指，會上純粹講及立法精神，立法是為了保持香港繁榮穩定。不過他其後又「爆料」，據其了解，國安案件在某些情況下會有陪審團，如果沒有陪審團，就交由三個法官審理案件。

他又透露，如果國家安全公署發現有非常嚴重案件，即使交由內地審理案件，最高刑罰亦只是終身監禁，沒有死刑，與香港體齊。

工聯會榮譽會長林淑儀表示，國安法將沒有追溯力，她認為國安法的內容算寬鬆。

港區全國人大代表譚志源，鄺美雲，陳曉峰等人有出席會議，全國政協委員吳傑莊，盧瑞安，劉炳章，胡漢清，蔡素玉，譚錦球等人亦有出席會議。