林鄭月娥：港區國安法今日稍後生效　盡快完成刊憲公布程序

全國人大會常委會今日（30日）通過港區國安法，行政長官林鄭月娥發聲明表示歡迎，「港區國安法」會在今日稍後生效。特區政府會盡快完成所需的刊憲公布程序，讓《港區國安法》同步在香港實施。 林鄭月娥表示，有信心實施「港區國安法」後，困擾市民近一年的社會動盪可以減退，局面穩定下來，香港可以重新出發，聚焦發展經濟改善民生。

林鄭月娥。（資料圖片）

聲明強調，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，維護國家主權、安全和發展利益是香港特區的憲制責任，亦和香港市民息息相關。鑑於香港特區面臨的國家安全風險日見突顯，中央從國家層面制定香港特區維護國家安全的法律，以堵塞香港在國家安全方面的漏洞，實有必要性和迫切性。她形容，今次立法是完善「一國兩制」制度體系的重要一步，也可令香港社會早日回復穩定。

聲明又指，港府會按《港區國安法》的規定，盡快設立由行政長官擔任主席的維護國家安全委員會；警務處和律政司會設立專職部門，負責履行《港區國安法》的相關法律條文。

林鄭月娥表示，對全國人大常委會在草擬法律過程中，聽取特區政府和香港社會各界的意見，並結合香港的具體情況，表示衷心感謝，對廣大香港市民踴躍表態支持，感到鼓舞。她有信心實施《港區國安法》後，困擾市民近一年的社會動盪可以減退，局面穩定下來，香港可以重新出發，聚焦發展經濟，改善民生。