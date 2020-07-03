立法會選舉〡檢疫中心設票站成數高　椅子帳篷雙管齊下助長者輪候

立法會選舉於9月6日舉行，隨著新冠肺炎疫情反覆，外界關注接受強制檢疫及家居檢疫人士如何前往投票，選舉事務處曾表示，若疫情嚴峻，不排除在檢疫中心設票站。據了解，處方在檢疫設施設票站的成數相當高，讓正接受強制檢疫的人士投票。 此外，選舉管理委員會早前公布選舉活動指引，未有接納建制派要求設立「關愛隊」的訴求，但強調會設「關愛座」予有需要人士。據指，現時除了租用和購買共逾萬張椅子，提供予有需要人士安坐輪候投票，同時設大型帳蓬「遮風擋雨」，務求盡一切方式協助有需要人士輪候投票。

選舉管理委員會主席馮驊早前向傳媒簡介指引時已指出，新安排已屬「關愛隊」，強調選管會作出選舉工作不會有政治考慮，亦不會被政治因素影響，若要就選舉安排作出改變，需按公平、切實、可行的原則進行，才可以維持社會對選舉的信心。

能否預備選民登記冊成設票站關鍵

距離立法會選舉只有兩個月，提名期將於本月18日展開，意味這場「後國安法時代」的選戰將一觸即發。在新冠肺炎疫情反覆的情況下，政府早前把海外抵港人士強制家居檢疫令延長至9月18日，不少人關注若海外港人欲返港投票，或需要提早十四天或以上返港，方能趕及在投票日前完成檢疫，到票站投下神聖一票。

對於在投票當日仍於檢疫中心接受強制隔離的人士，選舉事務處早前表示，若疫情嚴峻，不排除在檢疫中心設票站；政制及內地事務局長曾國衛早前亦指，選舉事務處會研究是否為接受指定強制檢疫的選民制定特別安排，容許他們短暫外出並安全投票。

據了解，處方將一如早前計劃，將會在檢疫設施設票站。消息人士解釋，倘若要在檢疫中心設票站，關鍵是能夠得悉於該檢疫中心的選民名單，處方才能為該票站設特定的選民登記冊。有建議認為當局可安排旅遊巴，接載強制檢疫人士到票站投票，處方認為做法不可取，消息人士解釋，由於現時疫情持續發展，若容許短暫外出投票，擔心選民投票後前往其他地方，亦擔心選民在投票期間與其他人士接觸，增加傳播病毒風險。

家居檢疫人士方面，有聲音希望在機場設票站予抵港人士投票，不過由於無法在事前得知抵港人士的名單，處方不可能預備到選民登記冊，因此不存在於機場設票站的可能性，至於其他協助家居檢疫人士投票的安排，當局仍需與衞生防護中心等商討。

去年區議會選舉，多個票站人龍不絕。（資料圖片/張浩維攝）

據指已租用或購買逾萬椅子

選舉管理委員會早前公布選舉活動指引，雖然未有接納建制派要求設立「關愛隊」，不過強調會設「關愛座」，盡量安排因身體狀況難以長時間站立的選民坐下輪候領取選票。選管會主席馮驊早前指出，投票日將設按身份證號碼字母字頭分流安排，當選民於站外排隊輪候進入投票站，而站內有任何發票櫃枱無人輪候時，投票站人員會在站外高舉指示牌，指示在站外輪候而身分證號碼屬於相關英文字母字頭的選民直接進入投票站，到有關發票櫃枱領取選票。

據了解，選管會將安排大量的椅子供長者、孕婦、傷殘人士等人坐下輪候排隊，同時會在有需要的票站設大型帳篷，為安坐於「關愛座」的長者等有需要人士「遮風擋雨」，避兔他們長時間於烈日當空下等候。此外，亦會採用派籌方式，若該選民的排隊隊伍前有長者輪候，該選民將會獲發一個籌號，長者等有需要人士則獲發不同識別的相應籌號，工作人員在記下排隊次序後，有需要人士便可坐下等待至相應次序，前往櫃枱領選票。