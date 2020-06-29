立法會選舉│建制新西票嵌「雙拼」組合　傳田北辰跌出力保名單

立法會選舉將於9月舉行，如何集中票源成為兩邊陣營勝敗關鍵。據了解，向以配票精準見稱的建制派，在新界西部署全新陣法，將經民聯的基本盤撥予何君堯團隊，以新民黨區議員工嵌入工聯會麥美娟名單，票源「雙拼」，拉高勝算。 至於建制派「壞孩子」田北辰，據傳不在有關方面的「力保」名單之內，除失去新民黨的票源，上屆「過戶」的鄉事票亦會被收起，選情吃緊。

新民黨去年初已有與麥美娟合作提出私人條例草案，更曾共同舉辦記者會。（歐嘉樂攝）

建制派現時在新界西坐擁五席，包括民建聯梁志祥和陳恒鑌、工聯會麥美娟、獨立何君堯、實政圓桌田北辰。不過，經歷去年修例風波，建制派選情未許樂觀，消息指，在選情嚴峻下，有關方面今年會集中票源力保四席，「田北辰要靠自己」。

去年區議會選舉，政圈一度盛傳葉劉淑儀打算挾其名氣，強攻新界西，並將香港島的立法會議席交棒「愛徒」陳家珮。計劃最終沒有成事，若把本來用於支持葉劉的樁腳，全數過戶至麥美娟，可為工聯會保住一席提高勝算。

消息指，葉劉與麥美娟私下關係不俗，例如去年初二人聯手出擊提私人條例草案，建議修訂《房屋條例》及《稅務條例》，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅。

據了解，新民黨前東涌北區議員傅曉琳將加入麥美娟的參選團隊，為其抬轎，將區內建制派的中產及基層勞工票合而為一。

新民黨去年有5人在新界西參選區議會，共取得11787票。

實政圓桌田北辰（資料圖片/ 龔嘉盛攝）

此外，與多名建制派KOL合組「戰狼縱隊」的何君堯，亦獲經民聯首肯「借票」。經民聯去年有4人在新界西參選區議會，共取得11910票。

「雙拼」策略對麥美娟和何君堯料起到一定幫助。

田北辰不再被「力保」 鄉事票勢流麥何二人

上屆立法會換屆選舉，新界西建制派「票王」，是現已另起爐灶的實政圓桌田北辰，共取得7萬多票，當時有傳他獲「過戶」大量鄉事票。近日傳出他不在有關方面的「力保」名單之內，被視為建制「票倉」之一的鄉事票，今屆勢將流向何君堯與麥美娟。此消彼長下，田北辰選情吃緊。

消息指，何君堯在上屆立法會選舉期間，曾被鄉事派閉門力批，但現時何君堯與鄉事派的關係已大有改進，承接鄉事票不存在困難。