立法會選舉2020｜民主派九東論壇　 胡志偉：民主黨將否決預算案

下月11及12日是民主派立法會初選投票日，參與九龍東初選的候選人今晚（28日）出席網上論壇，民主黨胡志偉、公民黨譚文豪、人民力量譚得志、香港眾志黃之鋒、民協施德來及李嘉達等6人全數現身節目。 論壇上，傳統泛民政黨在議會的表現，成為其他參選人質疑的對象，包括民主派未有簽署「攬炒」聲明。胡志偉回應時重申，民主黨將會否決預算案，簽署聲明與否不重要，又強調在他帶領下的民主黨有與香港人一同經歷改變。譚文豪則解釋，在委任終審法院首席法官張舉能的動議上投棄權，是策略之舉，以免破壞立法會不反對法官任命的傳統，防止日後建制派可反對任命開明派法官。

譚文豪。（高仲明攝）

譚文豪被主持人問到公民黨為何投棄權時解釋，那是策略的做法，因為過去立法會與司法機關河水不犯井水，過去立法會從未阻止法官任命，故即使2年前有較開明的法官被任命，建制派亦礙於傳統沒有反對，而他當時亦有以此為由向建制派施壓。加上考慮到即使投反對票亦無法阻止任命，於是公民黨決定投棄權，以免打開慣例缺口。

民主黨被質疑在現今政治氣候下的存在價值。胡志偉回應指，近年整個世代有所改變，整個社會因反修例事件而起的政治覺醒跨越階層，即使對同路人的行為不盡認同，仍會表示理解。他指，民主黨有其傳統和經歷，但亦有改變過程。

對於再度被質疑為何沒有簽署「攬炒」聲明，胡志偉強調，民主黨由參與初選時已表明，將否決預算案，簽署與否，文件內容與民主黨的公開發言已經一樣。他又指，民主黨在其領導下，看法及態度都與過去有所不同。

民協主席施德來被問及如何「擺脫創黨主席馮檢基留下的負面形象」時表示，今日的民協與以往不同，他們認為最重要是堅定的抗爭立場，又不點名批評民主黨及公民黨在任命張舉能的動議投下棄權，是沒有堅定抗爭意志的表現。

人民力量譚得志則表示，他4年前在上屆立法會選舉曾取得3萬多票，支持議會抗爭要「加辣」的人，就應支持他。

黃之鋒（右二）此前在美國國會尋求美國對反修例示威的幫助。（Getty）

黃之鋒被質疑國際戰線用途有限 稱希望獲民意授權

香港眾志黃之鋒被主持人問到，有指他一定會被DQ，為何還要參選。黃之鋒表示，香港需要獲國際社會認可的代議士，又強調民主派的初選沒有DQ，認為自己在初選得到民意授權亦很重要。

被質疑國際戰線有何實效，黃回應指，國際戰線絕非「愈幫愈忙」。他稱，去年美國不少政要開始表態支持香港，當時香港警察使用的武器正是美國所製造，後來他們令警方只能從其他國家購買武器，希望有朝一日能到聯合國，阻警方繼續買武器。

今晚播出的初選論壇由《蘋果日報》、《立場新聞》、《D100》及《城寨》四間媒體合作舉辦。