羅冠聰承認已離港：專注國際連結、民間外交工作

《港區國安法》6月30日晚上於本港實施，剛退出香港眾志的前立法會議員羅冠聰昨晚（1日）出席美國國會外交委員會聽證會，及後有指他在《國安法》立法前夕已離港。羅冠聰今天（2日）透過短訊向傳媒表示，他現已離港，將專注國際連結、民間外交工作，基於風險評估，暫時不便透露更多資訊，「希望各位朋友見諒」。

羅冠聰早前報名出戰立法會港島區民主派初選。（資料圖片／余俊亮攝）

羅冠聰今晚同時在Facebook發文，指國安法首日實施，以言入罪的情況已經發生，指自己在聽證會發言，向國際社會陳明國安法實施後香港真實的人權狀況，同時也使自己陷入不可預知的危險之中。

羅冠聰續指，「國際戰線」是香港刻下必須要捍衛的領域，「經歷兩天，相信大家都感覺到國安法為香港帶來的改變和限制：本地能夠承擔的國際線工作大規模壓縮，所冒的風險亦幾何上升。」他認為面對如此形勢，深信必須要有國際視野的政治人物作出抉擇，在民間外交層面以港人的身份發聲，故他在答應出席聽證會並決志日後承擔這種責任時，就已有走到國際的準備。

羅冠聰指離開香港的決定有相當多的考慮，包括能說出口的、必須保密的，也包括自身和別人的安全，選擇在何時公佈，亦有更多相關考慮，形容未來的承擔，將會是很遙遠和漫長，他感謝各位朋友對其關心、理解和體諒，為保他人安全，一切個人信息抱歉未能詳細交代。

羅冠聰表示，預計到其離開決定會引來相當多的攻訐，「不論來自何方－－不理解的、痛心的、擔憂的，甚或專門離間的，我也需時逐一消化，再拷問自身。」

羅慨嘆：「今此一別，尚未知歸途何期」，他又說：「從飛機望下香港的繁華璀璨，是我心目難以忘懷的一幀剪影。願他朝有幸，半生歸來，仍是那位無忘初衷的少年。願香港安好，願榮光早日到來。」

羅冠聰於2016年出戰立法會換屆選舉港島區直選，以5萬多票當選，成為史上最年輕立法會議員，及後因宣誓風波被褫奪議員資格。上月底，羅冠聰報名出戰民主派港島區初選，並親身出席由四間傳媒舉辦的初選論壇。