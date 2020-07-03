選管會未設「關愛隊」惹建制不滿　葛珮帆：不如取消全港關愛座

立法會選舉將於9月舉行，選舉管理委員會早前公布的選舉活動指引，未有回應建制派電子選票、關愛隊等訴求。經民聯、工聯會、民建聯及獨立建制派何君堯今（3日）召開跨黨派記者會，對選管會未有從去年區選中的不公汲取教訓表示不滿，又批評選管會主席馮驊不作為，不排除提出司法覆核的可能。 對於設關愛隊的建議未被接納，民建聯立法會議員葛珮帆批評選管會縱容不公正選舉發生，又指若認為設關愛隊對其他選民不公平，「不如全港所有關愛座都取消，因為對所有健全人士都唔公平」。

工聯會麥美娟批評選管會工作粗疏。(梁鵬威攝)

經民聯梁美芬指出，選管會於區選後接到多宗投訴，當中涉及多宗暴力恐嚇，批評選管會不作為的表現令市民及參選人失去信心。何君堯列出區選的四大問題，包括有人被盜用地址，有重複投票的情況出現，有人重複排隊阻撓投票，以及懷疑有票站職員閉門造票。

工聯會麥美娟指，葵青區偉盈選區的選民登記冊遺失2年多，至廉政公署要求交出該登記冊協助調查時才被揭發，反映選管會工作粗疏，有關機制亦相當落後。

梁美芬認為，選管會應確保候選人不受暴力威嚇及不公平抹黑，亦應積極考慮採用電子投票及關愛隊的安排，並在票站內設CCTV，以防止職員干預長者投票及較便利處理投訴。