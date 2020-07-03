國安法〡劉兆佳：中央人事部署周密　料任命鄭雁雄基於其國安經驗

《港區國安法》上月30日實施，國務院今（7日）宣布，任命中辦聯主任駱惠寧擔任特區維護國家安全委員會的國家安全事務顧問；另外，國務院任命鄭雁雄為中央政府駐港國安公署署長，任命李江舟、孫青野為副署長，加上劉賜蕙為警務處副處長（國家安全）的任命，《港區國安法》人事布局初形大致完成。 全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，獲任命國安事務顧問駱惠寧同時兼任港澳辦副主任和中聯辦主任，具有權威性；他又稱，不認識駐港國安公署署長，但認為中央要找一個硬朗、熟悉港澳事務及國家安全情況的人擔任，而鄭雁雄曾任廣東省常委，相信有利處理有關工作。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，獲任命國安事務顧問駱惠寧同時兼任港澳辦副主任和中聯辦主任，具有權威性。（資料圖片）

劉兆佳又指，中央在《港區國安法》出台數天，即完成重要的人事任命，反映除了國安法的法律條文，中央在人事部署上亦有周密計劃，亦讓國家安全事務顧問能夠發揮監督、指導和協調的工作，發揮中央和特區政府的聯繫作用。

全國人大常委譚耀宗表示，比較認識任職中聯辦警務聯絡部部長李江舟，認為對方在港工作多年，擔任兩地執部門的聯繫，亦熟悉兩地執法部門，認為任命合理。譚耀宗又指，不認識鄭雁雄，但相信任命是基於他有處理國家安全的經驗。

譚耀宗指，不認識鄭雁雄，但相信任命是基於他有處理國家安全的經驗。（資料圖片）

劉兆佳又指，中央在「港區國安法」出台數天，即完成重要的人事任命，反映除了國安法的法律條文，中央在人事部署上亦有周密計劃。 （資料圖片）

另外，對於港府昨日（2日）發聲明表示，「光復香港、時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。劉兆佳認為，港府此舉向公眾說明，不要以為喊港獨的口號可以若無其事。他又指，除了「光復光香港、時代革命」的口號外，如歌曲《願榮光》的背後意大家都知道，涉港獨或分裂主義，認為作有關行為前應該想清楚。

被問到提出「光復香港、時代革命」的參選人是否不符合參選資格，劉兆佳稱，除提出該口號外，亦要視乎該人過去的行為和行動，是否效忠特區政府和中人民共和國。至於公開表明反對國安法的參選人，劉兆佳認為需要向選舉主任清楚解釋基於甚麼原因反對國安法，由選舉主任判斷是否符合資格參選。