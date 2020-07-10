告別議會系列︳邵家臻：人生高峰亦是低潮　難忘走進議員淋浴間

立法會每4年換屆，絕少議員打算只做一任就告別議會，不過總有人選不上，亦有人選不得。社福界立法會議員邵家臻因為佔中案被判囚8個月，所以按法例未能參選9月舉行的換屆選舉。對於無法繼續議員工作，邵家臻覺得自己虧欠了社福界及社會，但亦明白這結果由不得他，有感這或是上天的安排，或讓他轉崗位繼續工作。 邵家臻講起4年前初走進議會，當時情境仍歷歷在目。他取得議員證後走進立法會大樓做的第一件事，並非布置辦公室，而是參觀淋浴間，要還他佔中時皮膚潰爛，卻一步之遙無法進去的心願。

邵家臻記得自己剛取得議員證時，首先做了兩件事，其中一件事，是他特意到立法會健身室，看議員專用的淋浴間，還自己一個心願。（李澤彤攝）

憶過去：當上議員後馬上做兩件事

想起4年前走進議會，邵家臻剛當選時躊躇滿志，還記得剛取得議員證時，首先做了兩件事。他到了立法會5樓的露天花園，要一看身處香港政經核心的光景。另一件事，他特意到立法會健身室，看看議員專用的淋浴間到底是怎麼一回事。為甚麼有這個執念？

邵家臻解釋指，曾經發生一件小事。2014年佔中期間，他在立法會外長期逗留無法洗澡，本身患糖尿病的他腳部皮膚敏感，發炎至潰爛。邵家臻知道當時有人拜託議員幫助，讓他們進立法會洗澡，但他礙於自己知名度不高，不敢要求議員讓他洗澡，至後來發炎太嚴重，並有佔中發起人幫忙要求，他才跟隨議員進了立法會，但該議員私下卻叫他，不要真的使用議員淋浴間，以免犯規，所以邵只是到洗手間稍作清潔而已，後來他腳部問題太嚴重，最終要送院治理。

當自己成為了議員，邵家臻首先做的事，就是到淋浴間看，「你知道個心理糾結就係，我就睇吓個沖涼房係咩東西先。」有趣的是，還了這心願後，即使有屬於自己的立法會「入場劵」，邵家臻至今都沒有用過立法會的淋浴設施。

離開議會，他就帶着職員證去拜祭父親。 「雖然唔係計劃好，但都算係一個人生高峰，作為一個屋邨仔，作為一個基層家庭長大的人，作為一個唔係讀名校，讀雞校的一個學生，無諗過有機會喺立法會有自己嘅參與，有自己嘅一間房。當然啦，躊躇滿志之後，就係一連串嘅風波。由敲嗰個鼓開始（手指向櫃上宣誓敲響的搖鼓），嘭嘭聲。」

談議席：失連任機會 有點「整定」的感覺

在山雨欲來之際，邵家臻挑戰入獄逾3個月不能參選規定的司法覆核失敗，就此告別4年議會之路，他認為自己對社會有所虧欠。「過去嗰4年唔係人過嘅生活。但係呢，既然捱過4年，嚟緊4年就更難捱，但係你捱過4年，就有4年嘅歷練，多多少少有啲繭，係容易捱多4年嘅。咁我都好想捱多4年。」他指，自己現時迫於無奈離開，無辦法再為香港、為社福界繼續在議員崗位工作，他認為這是一種虧欠。不過，他亦坦言，無法再參選是基於法例的限制，故多少有點「整定」的感覺，有感這或是上天的安排，讓他轉換工作崗位，或稍事休息。

雖然早已預料將無法參選，但驚濤將至時，他還是覺得難以面對。「那種預咗是一種抽象的預，到今日具像地相遇，感覺好唔同。正如你預咗人會死，到你自己真係要面對死亡嘅時候，唔會因為你預咗，而令感覺稀釋咗，感覺一樣咁強烈、陌生。」

議員生涯在邵家臻心中，既是人生高鋒，卻又是人生最低潮。他提到，自己被判監禁，入獄前已一直感到坐立不安，在監禁163日後亦被市民標籤，在街上會被人指罵是「監躉」。他一邊苦笑，一邊引用近年針對議員的用語，指自己又是議員，亦是「已完」。這段時間的高低起伏，亦牽動他情緒，邵家臻說自己近期覺得很累，亦老得很快，他想起自己4年前的聲線與現時有點不同，現在一直都有些沙啞，但過去只有在集會大叫口號後，才會如此。除了聲帶耗損，邵家臻指自己現時不敢過得太開心，「因為每次都係福禍相兮，（二字香港髒話）」，身陷險境中盡量提高警覺性，未敢盡情，例如以往出書他會覺得很高興，近年已不當一回事。

邵家臻的大學學位、投身社運之路、修讀博士學位，以至教席，全都在浸大發生，他形容「我有一半嘅嘢來自上帝，一半嘅嘢來自浸會。我甚至有想過在浸會終老。」，可惜浸會懷疑因為政治壓力，很可能不再與他續約。（資料圖片）

談浸大：獲最多裁培的地方 亦是被一手拆毀的地方

時局及議事堂以外，浸會大學的教席風波，亦為邵家臻帶來外界未必明瞭的創傷。邵家臻的大學學位、投身社運的開端、修讀博士學位，以至教席，全都在浸大發生，「我有一半嘅嘢來自上帝，一半嘅嘢來自浸會（大學）。我甚至有想過在浸會終老。」不過，參與佔中之後，邵家臻明顯感受到浸會大學向其施加壓力，曾在校內遭受多次投訴或涉程序的刁難，個案經常被紀律委員會跟進。

邵家臻又透露，他於6月24日傍晚才收到浸大的電郵通知，專責研究其刑事紀錄有否影響校譽的調查委員會，決定把調查內容只限於三份文件，分別是兩份法庭文件及邵稍後需要提交的書面自辯，而校方在考慮過後，裁決延至8月31日才公布，而當日正是邵家臻教席合約完結之時。「咁你玩咩呢？即係我滿約嗰日，你講judgement。咁我點appeal（上訴）呢？」邵家臻認為，自己已被法庭判決有罪，故校方實在無須再研究法庭文件，而其自辯充其量只可嘗試解釋定罪為何不會影響其教學質素。

邵家臻今年仍未收到續任教席的合同，但他由2007年轉為全職任教開始，以往每次延續教席的合約，都早於該年5月底或6月首已發出，今年卻一直杳無音訊，即使向校方不同部門查詢亦不獲回覆，令他認為狀況很不尋常，「最壞情況，當日無合約，教席自然死亡，並且調查成立，你係破壞校譽。」 邵家臻將浸大與他的矛盾關係比喻為家庭暴力，因為浸大雖是他長大、得到最多裁培的地方，但亦是一手拆毀他的地方，「你要多謝她的養育之恩，但你又不能忘記她現在趕盡殺絕。」