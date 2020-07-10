告別議會︳邵家臻籲勿輕看功能組　憶專業議政一度被直選議員質疑

身為功能界別議員，邵家臻指他們的身位的確與其他民主派議員有分別，更透露專業議政曾一度被民主派議員質疑，能否代表整個民主派。但邵家臻的工作卻不單止圍繞其界別利益，因為社工的工作本來就是關顧弱勢人士，為他們提供服務，所以社福界議員亦要為基層社會爭取檢討院舍條例、綜援改革等權益，即使這些基層並非其選民。 近期盡量花時間探監，為囚犯爭取獄中權益，但爭取囚權原來並非由社會運動被捕者而起，反而源於2017年的兒童權利小組委員會。邵家臻指自己作為民主派本已很難推動改革工作，更憂慮失去議席後，再無足夠話語權，為獄中囚犯爭取更符合人權、人道的對待。離別在即，邵家臻笑言樂於放下選舉工程，卻終歸放不下爭取囚權，只盼在倒數的日子繼續盡力「揼石仔」。

辦公室座位後，牆上掛着一對「對大人不小 對小人不大」直聯，正是邵家臻的座右銘，時刻告誡他如何處事。（李澤彤攝）

談身位：對大人不小，對小人不大

辦公室座位的背後，牆上掛着一對「對大人不小 對小人不大」的直聯，那是他的學生特意在內地找人代筆的禮物，亦是邵家臻的座右銘，時刻告誡他如何處事。「對大人不小，就係對權威、權貴唔好咁死狗。對小人不大就係唔好咁扮嘢。」 一句話，就是他參與社運、作為議員，安身立命的位置。

作為社福界的功能界別議員，邵家臻指這議席的確有其獨特之處。他透露，加入議會首年，民主派內曾發生一件小事。當時民主派會議決定由資訊科技界議員莫乃光擔任首任召集人，卻被其中一名民主派議員質疑指，「喂佢功能組別架喎，得唔得呀？」邵想起當時對此十分憤怒，「（四字髒話），咩嘢唔得呀，即係咩嘢意思先？咩叫唔得呀？係咪功能組別嘅民主派議員，唔算係民主派議員？」最終，此事未有流出已經平息，但他從這件事認識到，功能組別與其他民主派，的確有一點格格不入，而社福界的功能組別議員，又與其他功能組別議員不同。

邵家臻指，社福界看待其服務使用者的需要，比界別自己的需要為重。他指，福利界的議員不可以只看業界的福利，一定要顧及社會本體的福利，而他認為照顧弱勢受助者與業界的比例，可能是六四之比。「你做咗嗰六成，佢哋係會開心架。如果你只係做福利界的福利，一種『自私工會主義』呢，佢哋係會唔開心。呢種張力或者尷尬，係本質性存在。」邵指，他雖是功能組別出身，但工作卻很像直選議員。

作為民主派議員，即使傳統被視為較親政府的功能組別，當要爭取福利，邵家臻仍覺得「百不稱心，千般不順」。過去，邵家臻與同樣曾任社福界議員的勞工及福利局局長羅致光，關係不算太過愉快，邵家臻曾多次批評羅的處事作風，但很少獲得正面回應。邵指，自己一向很難與政府爭取放寬政策，作為民主派，他相信如果建議獲政府首肯，建制派容易有所不滿，而政府亦未必希望讓他們得到連任的政治籌碼；就算政府願意吸納意見，邵家臻指，亦要等一段時間後，當政府有意粉飾太平時，才有機會成事。

邵家臻近年花最多的時間爭取囚權，他指，囚權過去是被冰封幾十年、犯眾憎的題目，但現時卻因為社會事件成為大眾關注所在。（李澤彤攝）

談工作：議會內你睇投票結果，梗係覺得唔死都無用啦

雖然外間一向常以立法會議員的投票意向，判斷其工作立場，但邵家臻指，議員的工作成果，絕不止於此。「我成日都同啲人講，喺議會內你睇投票結果，梗係覺得唔死都無用啦。但無人叫你只係睇投票結果嘛，點樣鼓動唔係要投票處理嘅嘢，鼓動風潮一樣可以令服務有改善。」他認為自己在社福議題工作上，已算有所交代，「夜晚我瞓得着覺架。」

過去4年，邵家臻一直以參選的政綱作為工作目標，例如綜援改革、檢討社福院舍條例、社福界整筆過撥款等議題，而他提出的綜援改革動議，更獲59名立法會議員跨黨派贊成通過；他建議檢討院舍條例與整筆過撥款政策都被政府答允，即使預料檢討緩慢、檢討報告內容將較為保守，能夠成功推動政府由拒絕處理到願意處理，除了天時地利，他認為亦總算是同工與自己努力得來的成果。

近年邵家臻最常掛在口邊的工作，離不開囚權。原來，當初他亦是無心插柳，只是在委員會上發現懲教署對人員在獄中涉嫌濫權的行為全盤否認，令他確信有需要深化了解，才開始爭取囚權之路。邵家臻形容，囚權是被冰封幾十年、犯眾憎的題目，「監犯會有幾政治正確？監犯會吸引到幾多鎂光燈？就算係義工，肯serve嘅對象嚟講，釋囚應該都係擺最後。我記得社會福利署以前做過嘅研究。」他指，用人權的角度關心囚犯，過往是無法「落地」的工作，直至近年努力做，題目慢慢開始「落地」，加上去年反修例事件令大眾更關心、留意囚權，「而家我去探監，嗰啲post個個都幾千人like，多過好多福利議題，因為好多嗰啲係手足嘛，呢個明白嘅。」

談告別

臨別議會，邵家臻指，有一事他沒有不捨，就是選舉工程。近期其他議員都開始準備選舉宣傳，邵卻樂得清閒。「個個影相都『打仔格』咁，但你知道其實大家都好虛怯，因為都唔知道國安法之下，邊個入到閘，邊個要DQ。」

至於有何不捨，邵家臻認為最難放棄是作為議員能公務探訪囚犯。他指，離任議員後，難言日後有何「法術」繼續爭取囚權。邵形容，探訪囚犯的工作有如揼石仔，「探一個就多一個，探一個就幫一個。」他更透露，當自己工作面對低潮時，他會硬擠一點時間探監，因為這種工作，會着實得到成功感，例如某監房內沒有蓆這種「小事」，他可以很快確實地為囚友爭取；而一些本來無人探訪的囚犯，若因為他而變得有人探訪，他相信可實在地影響該人的人生。「我而家探監嘅時候都會講到明，我撈到9月30架咋，有啲咩要做嘅，你出聲啦！」

邵家臻仍未想到未來可從事甚麼工作，他只肯定自己在立法會退下來之後，計劃先休息一段時間。受限於合約未完結，邵指自己暫不敢找其他教席；但若想重返社工前線，他相信一般社福機構不會找他加入，因為其反對派議員的身份，或令機構面對政治壓力。「我都諗唔到可以做啲乜，喺諗唔到嘅時候，不如唔好諗住囉。不如做埋呢幾個月先啦。」

那對未來的議員有何寄語？邵家臻聞言，苦思一會後，坦言不願回答這問題。他解釋，上任社福界議員張國柱亦沒有託付他做任何事，所以他才沒有被框架所束縛，可以走自己的路，所以他都不打算對下一位議員指指點點，「讓他走自己的路」。