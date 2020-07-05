港版國安法｜曾鈺成「爆料」：原定刑期3至10年　初審後「加辣」

港版國安法在6月30日實施，各罪行嚴重者可被判終身監禁，但全國人大常委譚耀宗在人大常委會初審國安法草案時曾表示，刑罰是監禁3至10年，但人大常委會表決通過國安法後，譚耀宗改口稱自己「睇漏眼」，看漏「終身監禁」一項。 不過，譚耀宗的黨友、民建聯創黨主席曾鈺成在一個網上論壇指，當初國安法的刑期，的確曾經如譚耀宗所指，本身是最低3年至10年，但草案經過人大常委會第一次審議後，被認為「不夠辣」，刑期才調整至包括終身監禁。

曾鈺成表示，有關國安法的刑期包括無期徒刑一事，是法案審議時所作的改動。（資料圖片／盧翊銘攝）

曾鈺成出席普羅政治學苑時事論壇時，被同場的自由黨榮譽主席田北俊問到，譚耀宗是否真的在國安法量刑一事上「搞錯咗」，他立即回應指，並非譚耀宗搞錯，而是量刑起點「真係改㗎！」他相信，法案經過人大常委會第一次審議之後，吸納了有關方面的建議，被認為「不夠辣」，刑期才被改動至包括終身監禁。

主持節目的前立法會議員黃毓民相信，有關改動是在法案審議的最終階段有所調整，即6月28至30日的會議時作出，又指有關的草擬文本早已寫好。田北俊回應指，以往人大常委會審議法案時，很少作真的對草案作改動，認為事件如屬實，他感到奇怪。

譚耀宗。（資料圖片）

譚耀宗7月2日在電台節目上，曾解釋他改變有關刑期的說法，指自己最初是「睇漏眼」，因此曾表示香港國安法的刑罰是監禁3至10年，而草擬文本已列明最高刑罰是終身監禁。他當時指，認為有關安排與外國不少國家安全法例一致，希望有阻嚇性。