國安法｜陳淑莊著作被下架：違無追溯力定義　 湯家驊：無可厚非

康樂及文化事務署轄下的公共圖書館，因應《港區國安法》通過，對內容被認為可能觸碰國家安全「紅線」的書藉進行覆檢，前香港眾志秘書長黃之鋒及公民黨立法會議員陳淑莊等的書籍已被抽起。陳淑莊今早接受電台節目訪問，質疑康文署沒有提供客觀標準，且書籍早於6年前出版，有違國安法沒有追溯力的定義。 行政會議成員湯家驊於同一節目中解釋，國安法第6條列明，港區任何機構有義務維護國家主權，政府有責任遵守有關規定，但不等於被禁書籍是禁書，認為書商繼續出版及市民在家收藏沒有問題。

陳淑莊所寫的《陳淑莊敏感地帶》仍在中央圖書館架上。（資料圖片／梁煥敏攝）

對於其著作《邊走邊吃邊抗爭》被抽起覆檢，陳淑莊批評做法引起恐慌，並質疑國安法並無追溯力，康文署卻審查一本2014年出版的書籍，「到底條線畫到邊到？條時間線畫到邊？係有個謎」。她續指，涉事書籍不少文章曾在報章刊登，主要討論社會議題包括梁振英、六四事件，及分享個人旅行經歷等，並沒有港獨內容，「除非去旅行係勾結外國勢力」，批評康文署對下架決定的解釋「求其」，沒有提供客觀標準。

陳淑莊又提到，政府7月2日才發聲明指口號「光復香港，時代革命」有港獨含意，但7月1日已引用條例拘捕藏有該口號旗幟的示威者，質疑政府取態及執法不清晰，而特首林鄭月娥自立法起未曾露面解釋條文，據她了解明日立法會的聯席會議亦只有司局長出席。

湯家驊指，出版及表達自由受到限制亦無可厚非，國際人權公約有規定有關自由可因國家安全受限。（資料圖片）

湯家驊：出版自由受限無可厚非

湯家驊則認為條文定義相當清晰，市民沒有組織、策劃、參與及使用武力分裂國家，不會構成犯罪行為。他又指，出版及表達自由受到限制亦無可厚非，國際人權公約有規定有關自由可因國家安全受限，重點在於平衡兩者的衝突。

有意見擔心書局及出版商容易誤墮法網，湯家驊並不同意，稱只要有關人士沒有散播港獨思想的意圖、或是以收益提供予有關組織進行非法行為，出版並沒有問題。惟他亦強調，法庭會按客觀性推論作最終判斷，書商需自行審視是否值得冒風險。