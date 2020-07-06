美領事史墨客：國安法製白色恐怖是悲劇　白宮正研對港限制措施　

《港區國安法》上周正式在港實施，美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）今日（6日）表示，十分關注在立法後會影響香港的根基，包括開放性、商業透明度及言論自由，又認為國安法削弱了香港的高度自治，與一國兩制背道而馳。 史墨客憂慮，若香港的高度自治被蠶食，將難以維持其作為國際金融中心的競爭力，期望中方能尊重中英聯合聲明，並多次強調「讓香港繼續成為香港（Let Hong Kong be Hong Kong）」。他又提到，美國政府正檢視不同措施，以回應北京的行動。

2020年6月30日晚上11點，《港區國安法》正式實施。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

史墨客出席港台英文台節目時表示，美方已採取實質行動回應香港的立法，包括通過《香港自治法案》，要求制裁制定《港區國安法》的官員及有關銀行，並宣布停止向香港出口防衛產品，在科技貿易方面實施新限制。他又指，美方會採取一切可行措施維持香港的高度自治，但不評論美國總統特朗普何時會簽署《香港自治法案》。

史墨客又指，國安法中有條文列明針對「勾結外國勢力」，令在港的美國社群及企業受到一定困擾，他們會盡力維護在港美國企業的利益，並反映有關憂慮。

對於港府以違反國安法理由，拘捕持有「光復香港」等字眼物品的示威者，史墨客擔心會損害港人基本人權自由，製造白色恐怖，認為對香港來說「是一場悲劇」。