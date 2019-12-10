美駐港澳總領事史墨客：支持香港珍視的自由、司法制度與生活方式

今日（12月10日）是國際人權日，美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）重申，堅定支持香港珍視的自由、司法制度與生活方式。

美國駐港澳總領事史墨客（右）。

讓中國信守人權及國際承諾 是美長期政策

史墨客在《明報》撰文，指世界人權宣言英文名Universal Declaration of Human Rights之中，「Universal」一詞是要突顯人權是全球眾多權利傳統的一項共識，可惜並非所有國家都遵守世界人權宣言的承諾。

他表示，美國重申堅定支持香港珍視的自由、司法制度與生活方式。而讓中國信守世界人權宣言的承諾，一如遵守聯合國的國際條約，以及1984年簽訂的《中英聯合聲明》，一直是美國的長期政策，又指美國對於維護香港人權的承諾一直毫不動搖。

香港政策法推出逾20年 助兩地建立成功關係

史墨客指出，1992年時任總統的老布殊與國會跨黨派合作，通過《香港政策法》，以「一國兩制」為前提明確指出「支持民主化是美國外交政策的基本原則，因此該原則自然適用於美國對港政策」。

《香港政策法》推出超過20年，史墨客形容是港美之間建立成功關係的基礎，兩地每年有規模超過670億美元的雙邊貿易，有助促進香港成為商業、教育及創新樞紐。

《人權法案》挺普世價值 籲考慮港人政治憂慮

美國國會及總統特朗普剛通過《香港人權與民主法案》，史墨客表示是擴充了《香港政策法》，闡明美國支持普世價值的承諾，對香港及全世界亦然。他又表示《中英聯合聲明》與「一國兩制」不應是空洞的承諾，又指各方必須反對暴力，而香港和中央政府都應該認真考慮香港人的政治憂慮。