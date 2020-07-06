政壇諸事町｜鄺俊宇被狗仔隊跟蹤　懷疑與新居有關？

近期不少民主派議員報稱被跟蹤，去年曾遭埋伏襲擊的民主黨立法會議員鄺俊宇表示，近兩星期疑再被跟蹤，令他出入提心吊膽。 不過，事件可能是一場虛驚，鄺俊宇今日（6日）下午突收到周刊查詢，問及他的新居有否向立法會申報，加上跟蹤車輛經常在他的新居附近出入，所以他估計跟蹤者應該只是傳媒，並非國安或有意襲擊者，始鬆一口氣。

去年9月，民主黨議員鄺俊宇於天水圍指取車時，突然被三至四個口罩男子襲擊，鄺俊宇被人拉下車，再遭兇徒拳打腳踢，其中一個人更拍片紀錄。（資料圖片）

曾在公路停車反跟蹤

鄺俊宇透露，近日首次發現自己被跟蹤，是駕車時經常發現有一輛車尾隨，他因為學過反跟蹤的方法，決定在高速公路打「死火燈」停在避車處，豈料該尾隨車輛竟然跟隨他在公路上停車，令他肯定自己被跟蹤，但由於不肯定跟蹤者是誰，所以鄺俊宇未敢輕舉妄動。

不過，鄺俊宇今日下午突然收到來自《東周刊》的查詢，問他有否向立法會秘書處申報購入物業一事，質疑他違反《議事規則》；又問他是否未除去自己的公屋戶藉，令加上之前他多次在住所附近發現該車，令他相信，跟蹤者有可能就是該傳媒派出的「狗仔隊」。

議員毋須申報唯一居所

其實，鄺俊宇早在2018年已經入市購買當時的樓花，在大角咀置業。根據《立法會歷史、規則及行事方式參考手冊》，「議員不需要登記他在本港擁有的唯一及主要並經常性自住的居所，除非該居所亦為該議員帶來收入」，因此鄺俊宇無需要申報他在大角咀的物業。

鄺俊宇指，自己早於2017年已在公屋除名，搬離家人的公屋住所，改為在大角咀租屋居住，直至近期才搬至新居。