【鄺俊宇遇襲】鄺俊宇遭伏擊前接恐嚇信　元朗五泛民議員三遭恐嚇

元朗區議員指鄺俊宇遭疑兇伏擊前，曾經接獲恐嚇信件。周二（24日）早上立法會議員鄺俊宇於天水圍指取車時，突然被三至四個口罩男子襲擊，鄺俊宇被人拉下車，再遭兇徒拳打腳踢，其中一個人更拍片紀錄。事發後一名男途人上前幫鄺俊宇，並且報警，鄺目前正進行電腦掃瞄，檢查手及頸椎傷勢，警方為鄺俊宇錄口供。「平時佢（鄺俊宇）多數泊停車場，今次停天業路路邊，估計比人跟隨一段時間，不排除有人借機落手。」元朗區議員黃偉賢表示，元朗區五名泛民議員，三人曾接獲恐嚇信件及受到可疑人士滋擾，而鄺俊宇上月亦接獲恐嚇信，信件更被人噴上紅色藥水，他推測連串案件有計劃及組織。

男途人曾上前協助鄺 鄺俊宇正進行電腦掃瞄

周二（24日）立法會議員鄺俊宇遇襲，民主黨主席胡志偉於天水圍醫院外見記者。胡志偉指出，事發時鄺俊宇指取車時，突然被三至四個口罩男子襲擊，事發時鄺俊宇被人拉下車，再遭兇徒拳打腳踢。其中一個人拍片，他目前正進行電腦掃瞄，檢查手及頸椎情況。事發後一名男途人立即上前幫鄺俊宇，並且報警。

元朗區議員黃偉賢：三名元朗泛民議員遭恐嚇

「平時佢（鄺俊宇）多數泊停車場，今次停天業路路邊，估計比人跟隨一段時間，不排除有人借機落手。」元朗區議員黃偉賢指，推測案件有計劃及組織。另外，鄺俊宇於上月17日亦接獲「血紅」恐嚇信件，有人將信寄到鄺的家中。有元朗區的區議員於一個多月前，其辦事處收到恐嚇信件。信件噴上紅藥水，模擬血液恐嚇議。另外黃偉賢辦公室亦被人淋紅油，他們不排除連串的事件有關聯。以及7月在元朗連儂牆天橋，有紋身大漢上前恐嚇年青人，並聲言襲擊區議員。

區議員被人網上「起底」 老翁持玻璃瓶企圖襲擊

另有一名區議員被人「起底」，將其家人及住址等資料於網上公開。「被人跟蹤收恐嚇信及淋紅油！」有元朗區的區議員指，上周六晚上七時許，經過西鐵站對開時，有一名個老翁想襲擊他，對方更持出一個玻璃瓶企圖襲擊，但是被街坊阻止，他才沒有受傷。「（疑犯）將行動不斷升級，目的是想嚇怕我們及職員，我們不會恐懼。」

早上立法會議員鄺俊宇遇襲，他於天水圍天業街3號對開社區中心的遇襲，其間被三名可疑人士拳打腳踢，鄺俊宇手踭、頸部及鼻子受傷，戴上頸箍、由擔架床赴送天水圍醫院治理。（香港01記者攝）

事發後警員到天水圍醫院調查案件。（香港01記者攝） 胡志偉：傷害立法會議員及市民行為不能接受 民主黨主席胡志偉認為，政見不同大家可表達不同意見，但是傷害立法會議員及市民的行為是不能接受，並譴責有關的暴力手段，「事件有力量刻意及有預謀，對立法會議員及市民威脅，事件進一步反映如果警方不公平、公正執法。」「不要被仇恨去蒙閉我們的眼，我們要保持冷靜及在公義的路上走下去、堅持下去！」 倡警方嚴肅及公正對待 就事件胡志偉認為，政府應盡快就針對立會議員及市民暴力事件，應該立即處理，否則暴場面不斷升溫。「政府需要政府問題政治，以解決死結，目前問題 政府需自己走出一步。」他認為，警方需要負責香港治安，目前生活安全及生活恐懼，應該維護每個人的人生安全，而不是選擇性地去處理，警方嚴肅及公正對待，不可接受選擇性地執法。 立法會議員鄺俊宇天水圍遇襲 受傷送院 事發在今日（24日）早上十時許，立法會議員鄺俊宇於天水圍天業街3號對開社區中心的遇襲，他由助理陪同送院。至於鄺戴上頸箍、由擔架床送院治理，他手踭、頸部及鼻子受傷，赴送天水圍醫院治理。立法會議員林卓廷指，今日早上約十時，立法會議員鄺俊宇於天水圍健康院中心對開取車時，被三名可疑男子襲擊，其中一人手找攝錄機，其間有人踢向鄺俊宇後頸。民主黨表示，對於襲擊事件表示憤怒及強調譴責，他們促請警方全力追緝兇徒歸案。