國歌法｜立法會將以未發還工作開支　抵銷三議員擲臭水清潔費

立法會上月中在審議《國歌條例草案》時，民主黨許智峯、人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸先後在會議廳內持臭味液體衝向主席台。立法會行政管理委員會早前決定向許智峯追討合共5.2萬元的清潔費，而陳志全及朱凱廸則需分別支付不少於10萬元。 立法會主席梁君彥今日（7日）表示，許智峯並無回覆行管會，而陳志全及朱凱廸分別提出提問，行管會會解釋所涉及費用的計算方法，並已指示秘書處以未發還之工作開支抵銷他們拖欠的款項，而秘書處亦會暫緩處理三人之工作開支償還申請，直至他們還清所有款項。

梁君彥表示，在本月18日本屆會期結束後直至選舉日，立法會議員將不能在大樓內進行所有競選活動，包括會見傳媒。（鄭子峰攝）

向區諾軒、范國威各發31萬元特惠金

梁君彥又說，行管會將按區諾軒及新民主同盟范國威在任議員時間，酌情向兩人發放31萬元特惠金，相等於兩人所收取的議員酬金15%。

另外，在立法會大樓保安方面，行管會接納顧問公司提出的報告及建議，需在大樓內外加強保安設施，秘書處會與政府部門跟進行管會所作出的決定，而行管會亦同意繼續關閉立法會示威區及立法會廣場，以及暫停教育服務，直至餘下的修復工程完成為止。

因應即將舉行的立法會選舉，梁君彥表示，在本月18日本屆會期結束後直至選舉日，立法會議員將不能在大樓內進行所有競選活動，包括會見傳媒。