國安法｜黃碧雲再提休會辯論　梁君彥拒批　指官員昨已解說

立法會主席梁君彥拒絕黃碧雲議員就「議事規則」提出休會持續的動議要求。她認為《港版國安法》放左基本法附件三後隨即在港實施的做法會對香港造成深遠影響，立法會議員有負責就法例會否侵犯人權和法治作出討論。 主席梁君彥指，明白事件受外界關注，但官員昨日（7日）已在聯合會議進行解說，議員可從不同渠道跟進。無必要在今次會議，以休會形式進行討論。他又稱本屆立法會會期連同今次會議只餘下兩次會議，仍有大量項目需要處理，因此不批准黃碧雲議員動議。

梁君彥指，明白事宜受受界關注，但官員昨日（7日）已在聯合會議進行解說。議員可從不同渠道跟進。無必要在今次會議，以休會形式進行討論。（資料圖片／羅君豪攝）

黃碧雲批評立法會主席在《國安法》通過後仍不允許議員對此進行辯論，是「濫權」的做法。根據議事規則第16條，議案可在對公眾有迫切性及影響深遠的情況下提出。她指出，《國安法》的法例內容包括警方可不需要法庭手令進行搜查、封查網上信息、市民亦會因需要限期作答而失去緘默權利等，可見辯論對公眾有迫切性。

指條文有牴觸 批官司回答有「甩漏」

另外，她指出《港區國安法》第4及62條充滿矛盾，例如第4條提及保障自由和人權，但第62條又提及與香港法律不一致的情況適用於《國安法》，她質疑這條法例會與有不少法例產生牴觸，例如《人權法》、《立法會權力及特權條例》保障的豁免權等，令市民及議員的權利受到威脅。她批評法例含糊，將中國大陸處理問題的作風「搬來香港」，作法是「靠嚇」。而將大陸法的法律放在香港的普通法系統中亦是破壞「一國兩制」的做法。她亦批評司長、局長們在立法會的回答「甩漏」，內容含糊。

黃碧雲表示，民主黨對立會主席梁君彥濫用權力封殺辯論的行為作出強烈譴責。