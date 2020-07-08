國安法｜楊潤雄：校內不應奏唱《榮光》　築人鏈屬煽動同學

《港區國安法》正式實施，早前社會爭論學生是否可於校園內奏唱有政治色彩的歌曲。教育局局長楊潤雄呼應議員書面質詢，稱《願榮光歸香港》帶有強烈的政治信息，認為與社會政治事件、暴力及違法事件有密切關連，學校絕對不應讓學生在校內奏唱或播放。 楊潤雄又稱，奏唱或播放含政治意味的歌曲、築人鏈等活動，是表達政治訴求、煽動其他同學，不符課程內容或學習目標，學校應予以勸止。他又稱，校內外的人鏈活動，無可避免地騷擾其他人，以往曾因聲浪等問題，引起附近居民不滿，甚至引起衝突，為學生的人身安全和福祉着想，應該阻止。

+ 4 + 3 + 2

楊：任何人不應再校內奏唱政治歌

教育界立法會議員葉建源提出質詢，問到教育局以甚麼準則，判斷學生於校內奏唱的歌曲，是否屬政治推廣或政治宣傳的性質。楊潤雄以書面回覆表示，任何人士均不應在校園內奏唱及播放帶有政治信息的歌曲，或舉行任何活動作政治表態。他表示，歌曲的創作和演繹有其社會、歷史、文化和時代背景，社會人士對歌曲的理解和看法，亦會隨着社會變遷改變，應否容許學生奏唱，應從基本原則考慮。

無回應《國際歌》《血染的風采》

楊潤雄強調，學校不得讓學生在校內奏唱或播放任何干擾學校正常運作、影響學生情緒，或帶有政治信息的的歌曲，並舉例稱《願榮光歸香港》源自去年6月起的社會事件，帶有強烈的政治信息，並與持續多月的社會政治事件、暴力及違法事件有密切關連，認為學校絕對不應讓學生在校內奏唱或播放。葉建源的質詢問到奏唱《國際歌》，或解放軍軍旅歌曲《血染的風采》會否被視為政治推廣，不過楊未有正面回應。

2019年11月12日，中學生人鏈。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

葉建源：建制2016年曾組織人鏈活動

葉建源又提到，上世紀80年代以來，各地均認同以拉人鏈這種和平方式表達訴求，甚至有本地親建制組織，曾在2016年發起有眾多兒童參與的拉人鏈活動，質問教育局是否完全禁止學生在校園內外發起拉人鏈活動。

楊潤雄表示，奏唱或播放具政治意味的歌曲、築人鏈等活動，是表達政治訴求、煽動其他同學，不符課程內容或學習目標。他續稱，雖然世界各地有非政治原因的人鏈活動，但認為自從去年9月起，築人鏈活動與某些口號明顯地一直帶有強烈政治信息，不是為慈善或其他非政治目的而籌劃，因此學校應予以勸止。

葉建源就奏唱政治歌曲提出書面質詢。（資料圖片）

楊潤雄又稱，根據過去一年的事件，校內外的人鏈活動，無可避免地騷擾其他人，以往曾因聲浪等問題，引起附近居民不滿，甚至引起衝突、傷人和高空擲物等事故。他表示，為學生的人身安全和福祉着想，教育局及學校均有責任制止學生拉人鏈。他又指，從去年6月至今年5月，涉及社會事件的被捕人士中，約有1,600名為18歲以下，相信大部份是中學生，更有個別小學生，令人痛心和擔憂。