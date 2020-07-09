政府擬要求公務員宣誓　顏武周憂影響員工士氣、市民投考意欲

《港區國安法》上周生效。公務員事務局昨日（8日）向立法會提交文件，指所有由今年7月1日起入職的新入職公務員，均須簽署文件確認擁護《基本法》，以及效忠香港特區。至於現職公務員，亦有需要遵守有關宣誓要求，日後所有獲推薦晉升、或獲推薦轉任至另一職系的公務員，以及在政府的決策過程中擔當重要角色或較高職級，以及職務較為敏感的公務員，會先獲安排宣誓或簽署文件。 新公務員工會主席顏武周今日（9日）在港台節目《千禧年代》中表示，由於政府的文件現時仍屬初步，不過他擔心措施會帶來實際罰則，影響公務員士氣、限制《基本法》保障的基本個人權利自由，並影響外間人才投考政府的意欲。

公務員事務局早前就公務員保持政治中立等要求，所訂立的政策和制度進行研究。（資料圖片）

顏武周表示，政府新建議牽涉的公務員，不單是較敏感職位，還包括新入職、獲推薦升職的公務員，涉及不同部門和職級。他關注到日後如有實際罰則，公務員的言行可能受到更多限制，同事的基本權制和自由受限。顏武周認為，《公務員守則》本身已對公務員言行有嚴格要求，因此現時再加一重規例，有「架床疊屋」之嫌，未知意義何在。

被問到新建議會否影響公務員士氣，顏武周表示不排除此可能，因為同事或會擔心基本的個人自由受限，在仕途和權利之間或會有所取捨；另外，政府吸引外間人才亦可能受到影響。他又反問，日後政府會否對公務員聘用和升遷增加其他條件；公務員在私人場合表達意見，又會否被指「違反誓言」而負上刑事責任。

顏武周希望，政府可以和所有同事解釋清楚種種疑問，因為這影響所有公務員同事。他指，已向公務員事務局表達關注，局方只表示「處理中」。

高級公務員協會主席李方冲在商台節目中表示，由於現時仍在討論文件階段，故現時未有肯定立場，亦希望與局方可有些討論。他認為，政府建議相關計劃，是因為建制派早前要求政府研究，加上要滿足港區國安法第6條要求。他認為宣誓或簽署文件只是形式上的方別，惟關注相關的刑責、罰則問題，坦言會令公務員感到有壓力，續指《公務員守則》、《基本法》其實已有相關要求。他又提到，公務員身份有限制，但在私人時間仍有參與集會、上街權利。