港版國安法｜梁美芬：公務員宣誓效忠是好事　違反誓言可被停職

公務員事務局昨（8日）提出，由7月1日起，所有新入職公務員須簽署文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區，而現職公務員將會分批安排簽署文件或宣誓效忠。 基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬認為新安排「好事」，她個人認為公務員若違反宣誓內容，可導致被停職。

梁美芬。（以恆攝）

質疑有公務員工會過去涉危害國安活動

梁美芬指，公務員作為政府運作最大支柱，本身領受公帑，可說是受到全港市民的託付，理應保持政治中立的原則，不應從事危害國家安全的行為。她又指，留意到最近一年有公務員工會、甚至是律政司的高級監控人員匿名參與危害國家安全的活動，這有別於一般的言論自由，由公務員成立的工會當然可以爭取福利待遇等，但與參與政治活動是兩回事。

梁美芬補充，根據「國安法」第六條，公職人員在參選時需要進行宣誓確認效忠，她認為這回應了在國安法通過前只需立法會議員宣誓效忠、未必包括公務員的限制，亦進一步確認了《基本法》的定義。一旦公務員違反宣誓，梁美芬認為後果可導致被停職，因情況與一般行為不檢不同，屬於違反就任聲明，情況像立法會議員違反誓詞亦會被取消資格。

她續指，知悉公務員宣誓效忠會分成新上任和現任兩個環節，認為「好過唔講明」，對大家都是好事，令公務員新入職時就可以明白。