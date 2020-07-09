14周產假｜立法會通過產假增至14周　鄭泳舜提修正案自己反對自己

立法會今日（9日）繼續審議《2019年僱傭(修訂)條例草案》，增加法定產假由現時10周增加至14周，最終以54票贊成、零票反對、2票棄權下正式通過。新增的4周產假薪酬支出由政府承擔，每名僱員補貼上限8萬元，料每年約27,000名女士受惠。

立法會三讀表決通過增加產假至14周的草案。（盧翊銘攝）

鄭泳舜：只代表委員會提修正案

全體委員會階段，人力事務委員會主席、民建聯鄭泳舜提出修正案，建議修訂額外產假薪酬上限時，由政府「先訂立、後審議」（Negative Vetting），改為由立法會「先審議、後訂立」，但勞工及福利局局長羅致光揚言若修正案通過，政府需考慮是否撤回整條草案。

鄭泳舜的修正案在地區直選以14票贊成、14票反對及1票棄權，及在功能界別以10票贊成、19票反對，最終被否決。其中議會陣線朱凱廸投下棄權票，勞工界潘兆平投贊成票，提出議案的鄭泳舜則投反對票。

鄭泳舜解釋，作為人力事務委員會主席，他代表委員會提出修正案，但他指自己早已表明對修正案有保留，因現時安排是勞僱會的共識，加上改用「先審議、後訂立」，所需的時間和程序將會非常長，故投下反對票。

羅致光（中）呼籲議員否決鄭泳舜（右）的修正案。（盧翊銘攝）

工聯會議員麥美娟表示，經過多年爭取後，今年終於通過修訂法案，未來會繼續爭取婦女權益。其黨友郭偉強指，政府應著手於人口政策，以改善人口老化的問題，希望政府今年年底落實修訂後的《僱傭條例》。