民主派初選｜民主動力批違法指控「出口術」　票站要跟限聚令

2020年9月立法會選舉舉辦在即，民主派今日（9日）銅鑼灣教協小禮堂舉行記者會。是次計劃民主動力召集人趙家賢、協調人戴耀廷回應政制及內地事務局局長曾國衞的言論，指初選過程合法、符合私隱條例，批評曾國衞「出口術」打壓。前立法會議員歐諾軒在記者會上公布了因應新冠肺炎疫情在投票期間作出的安排。

趙家賢回應曾國衛指初選涉嫌違法的指控，表示此舉是「出口術」，公民投票在港有多年經驗，履行合法合憲的公民權利。（甄以恆攝）

趙家賢回應曾國衛指初選涉嫌違法的指控，表示此舉是「出口術」，公民投票在港有多年經驗，履行合法合憲的公民權利。他又指是次初選合乎選舉法例，選舉開支代理人恆常做法，過去很多大政黨本身都有這種安排。

戴耀廷：不會運用初選獲得的選民資料

戴耀廷則回應有關身分認證的問題，指會要求初選投票的市民自己提供身分資料、選民資料截圖等，不會運用任何之前獲得的任何選民資料，主辦方對這些簡單的規則非常清楚。另外，他回應較早前私隱專員表示尚未收到通知的聲明，指團隊成員早已通知，可能是溝通問題。另外，該聲明說香港沒有公投，戴耀廷指只是「公民投票」，未用公投（referendum）的字眼，反問私隱專員公署如何構成非法元素。

戴耀廷指立法會具憲制權力否決議案 初選違法指控不實

對於違反國安法的指控，戴耀廷指沒有人提出過分裂國家的言論和涉及有關主張，而「35+」的目的是取得立法會的控制權，要求政府問責。他指否決議案是《基本法》賦予立法會的憲制權力，《基本法》表明即使否決財政預算案，行政長官可以解散立法會，顯示特首仍然可以行使職能。

至於引用《國安法》第29條指初選勾結外國勢力，所有資源都是眾籌所得，無論是市民參與投票或選舉，都是每個人自主決定，候選人參選與否都是按照協議自行決定。看不出如何操控選舉，更遑論由外國操控。

區諾軒表示，由於疫情反覆，預計政府可能有措施推出，在初選期間會要求首先市民佩戴口罩才可進入票站，並為市民量度體溫。（甄以恆攝）

區諾軒：會保障現場符合限聚令

區諾軒表示，由於疫情反覆，預計政府可能有措施推出，在初選期間會要求首先市民佩戴口罩才可進入票站，並為市民量度體溫，亦會保證票站的工作人員並非強制家居檢疫人士。總括而言會確保全程符合限聚令規定，例如工作人員會確保投票的市民符合社交距離，如果出現違反情況就先安排部分市民離開。

他續指自己和票站主任會盡力維繫票站運作，如果有問題可能被逼暫時關閉，但可能性不大。關閉票站的決定會由票站主任作出，自己會給予建議。

戴耀廷亦指，最新限聚令的要求為不超過8人，票站有30多家「黃店」。如果人數過多，會跟從限聚令要求，呼籲公眾去其他票站或稍後回來投票。

區諾軒：籌備過程困難 投票應用程式無法上架

戴耀廷表示，因應疫情影響，市民可在之後下載投票程式，在家中先完成部分程序再到現場投票。為免受到黑客攻擊，投票程式會在之後公布。另外票站編號會在投票當日公布。區諾軒表示，本希望更早開放程式供市民下載，但IOS系統的應用程式於6月20日牽涉立法會選舉字眼而下架，翌日再申請上架但至今未有回應，極不尋常。