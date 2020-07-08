民主派初選｜羅冠聰退出港島區初選　籲支持者投票予袁嘉蔚

《港區國安法》上月30日晚上於本港實施，羅冠聰本月2日透過短訊向傳媒表示，他現已離港，將專注國際連結、民間外交工作，基於風險評估，暫時不便透露更多資訊。 本身有報名參加民主派港島區初選的羅冠聰向民主派初選統籌秘書處交代退選決定，羅在信中指國安法實施後，已無法確保在港的人身安全，故決定退出港島區民主派初選，他呼籲支持者轉為支持袁嘉蔚，讚揚對方值得信賴和具抗爭意志。

6月18日，羅冠聰宣佈參加初選。（資料圖片/余俊亮攝）

民主派初選將於本周六（11日）和周日（12日）舉行，羅冠聰今天通知民主派初選統籌秘書處，交代退出民主派港島區初選。羅冠聰表示，國安法實施後，他已無法確保在港的人身安全，決定退出初選，他又說：「祝願初選順利舉行，抗爭意志不滅，香港人平安。」

民主動力召集人趙家賢表示，他與區諾軒、戴耀廷尊重及接納羅冠聰的退選決定，並指民主派初選香港島團隊現會由8隊減至7隊，電子投票系統將會按此調整。

港島區初選現時共有7隊出選，包括民主黨許智峯、公民黨鄭達鴻、中西區區議員梁晃維、南區區議員彭卓棋、東區區議員徐子見、南區區議員袁嘉蔚、灣仔區議會主席楊雪盈，該區採用初選兼棄選雙軌制，出線名額待定。

羅冠聰指，與袁嘉蔚於六年前在抗爭場合認識，讚揚對方具抗爭意志和值得信賴。（資料圖片／羅君豪攝）

羅冠聰讚袁嘉蔚值得信賴

羅冠聰同時於社交網站上載影片，交代最新情況，他指自己現在安全，「請不用擔心，感謝大家的慰問」，又指要告別家園是極沉痛的選擇，不過選擇決斷離港，只為守衛和延續香港在國際戰線上的成果，同時注定無法再返回議會。羅冠聰在影片中呼籲市民參與初選，以及籲支持者投票予另一名參選人袁嘉蔚。

羅冠聰指，與袁嘉蔚於六年前在抗爭場合認識，讚揚對方具抗爭意志和值得信賴，即使當選區議員，袁也不是只為做一名「社區保長」，而是在社區內抗爭，又指過去數年與她的合作，見到她對運動堅持，「從過去碼頭罷工、守護東北、雨傘運動，乃至去年在社區擊敗連任12年的保皇黨，她對抗爭的堅持、理念的承擔，絕對值得大家值得信賴和支持。」

羅冠聰又指出，初選對「國際戰線」非常重要性，若投票當日投票「打蛇餅」，便能吸引國際社會對香港情況的關注。