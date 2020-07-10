民主派初選｜民建聯請願譴責民主派借區議辦作初選票站

由「民主動力」協調舉辦的民主派初選將於本周六及日（11及12日）舉行，期間不少區議員辦事處將會用作票站。一衆民建聯區議員今早（10日）到政府總部外請願，指民主派議員借出辦事處屬違法，並指稱向民政事務局局長徐英偉遞交請願信。 民建聯深水埗區議員劉佩玉指，區議會的性質需服務市民，如作爲初選地方則違反民政事務局早前發出的指引，意在奪權實行「攬炒」。她批評民主派議員一直將區議會政治化，不但越權處理不涉及民生社會的議題，更拒絕為不同政見市民提供服務。民建聯東區區議員李清霞亦批評民主派區議員濫用公帑和操控選舉，違反選舉原則 。

劉佩玉批評初選無關區議會事務，民主派借區議辦舉行初選屬違法。（余俊亮攝）

劉佩玉批初選無關區議會事務

眾人於政總高叫「强烈反對 攬炒派議員 以權謀私 濫用公帑」口號。劉佩玉批評民主派議員自當選後，一直將區議會政治化，不但在議會越權處理不涉及民生社會的議題，更拒絕為不同政見市民提供服務，意在散播「港獨」、「攬炒」思想，謀取政治利益，又指借出議員辦事處舉辦初選是其「攬炒」計劃的一部分，藉此在立法會奪權。

劉續稱，區議會的作用是服務市民及處理地區事務，作爲初選地方已違反民政事務局早前發出的操守指引，即區議員不可將其所得的各項用以支付議員事務開支的津貼及／或區議員辦事處，作與區議會事務無關的用途。因此此舉屬於違法，政府不應發還相關開支款項。

李清霞：「攬炒派」濫用公帑 操控選舉

李清霞亦批評民主派議員濫用公帑和操控選舉，違反選舉原則。她續指，香港法例規定18歲以上人士有資格進行參選，但「攬炒派」是在控制他人是否有資格參選，對此表示强烈反對，並呼籲社會看清他們的「真面目」。請願信最後由民政事務局局長政治助理黎穎瑜接收。

民建聯區議員到政府總部外請願，指民主派議員借出辦事處屬違法。

顏汶羽：初選選民私隱難保障 籲勿違反限聚令

民建聯觀塘區議員顏汶羽表示，過去已有不同團體及市民請願，擔心民主派初選活動會涉及操控及干預選舉。其中票站更有機會利用去年區議會選舉的選民名冊核對投票人資格，令人質疑市民的個人資料會否受到合理保障等。

他續說，現時新冠肺炎有機會出現第三波爆發，呼籲市民避免聚集，以免違反「禁聚令」，以及增加感染風險。