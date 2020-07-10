民主派初選｜房委會稱區議辦票站或違租約　荃灣雪糕店亦取消票站

民主派初選明天（11日）舉行，當中不少票站為區議員辦事處和「黃店」，惟在投票日前夕，民主派沙田區議員趙柱幫今天（10日）收到房委會信件，指以議辦作為票站與區議會事務無關，或違反租約條約，房委會指若租戶違反租約條款，將按實際情況採取適當跟進行動。趙柱幫表明，將會繼續於議辦設初選票站，他批評房署和政府無理打壓，並呼籲選民繼續參與投票，不要懼怕。 原訂設初選票站的荃灣荃新天地二期雪糕店Sogno Gelato表示，前日（8日）約7時收到商場管理處通知，指以涉嫌違反租務條例為由警告雪糕店，要求停止初選服務站服務，否則將會違約封鋪，店舖經與律師團隊、戴耀廷等溝通後，為免商場藉此終止租約，最終取消於店舖設票站的安排。

趙柱幫表明，將會繼續於議辦設初選票站。（資料圖片）

房署：按實際情況考慮採取適當跟進行為

有份參與初選、排在劉頴匡名單第三的趙柱幫借出位於沙田博康邨的區議員辦事處，作為初選服務站，不過他今天收到房委會房屋事務經理的信件，指根據他與房委會簽訂的租約，當中租約條款訂明：「除開設議員議事處外，不得在該樓宇內外任何地方從事或容許他人從事其他行業、職業或業務」。

房委會在信件又指，若租戶違反租約條款，例如將議辦作為與議會職務無關的用途，房委會將按實際情況考慮採取適當跟進行為。房委會又指，因應新冠肺炎疫情發展，不適宜於議員辦事處進行引致人群聚集的活動。

趙柱幫表明，將會繼續於議辦設初選票站，他批評房署和政府無理打壓，並呼籲選民繼續參與投票，形容今次或是唯一一次無篩選的選舉，希望市民不要懼怕。趙柱幫續指，若房委會因初選而終止租約，即意味政府不予區議員機會服務居民，相信邨民亦會為他抱不平。

趙柱幫指出，過去也有不少黨派人士用以議辦作不同用途，例如建制派以議辦收集支持《國安法》聯署、有議員以議辦舉辦興趣小組、租予社福機構擺放旗袋，反映是次顯然屬政治打壓。

劉卓裕今天表示，荃灣荃新天地二期的Sogno Gelato雪糕店原訂於周末設初選票站，惟昨晚約7時突然收到管理公司通知，稱若Sogno Gelato雪糕店提供投票服務。（資料圖片/羅國輝攝）

表明不會參與初選、不會租出議辦作票站的熱血公民立法會議員鄭松泰亦收房委會信件，指其位於青衣長亨邨的議辦若作為初選票站，或違反租約條款，鄭松泰質疑房署發出的信件屬「Mass Mail （群發郵件）」，又戲謔署方「係咪真係以為我係『泛民』？」

劉卓裕指荃灣雪糕店被要求取消票站



此外，民主派荃灣區議員劉卓裕今天表示，荃灣荃新天地二期的Sogno Gelato雪糕店原訂於周末設初選票站，惟昨晚約7時突然收到管理公司通知，稱若Sogno Gelato雪糕店提供投票服務，將違反訂立的租約用途，要求Sogno Gelato雪糕店取消活動，否則可能會終止相關租約。

Sogno Gelato表示，於前日約下午七時，他們收到商場管理處信件，指初選服務站涉嫌違反租務條例為由，警告要求停止初選服務站服務，否則將會違約封鋪，經與律師團隊、劉卓裕、戴耀廷等溝通後，為免商場藉此終止租約，只好取消票站安排，「本店就未能為香港人服務表示十分遺憾。有最新消息定必通知各位，多謝各位一直以來的支持。」

Sogno Gelato表示，於前日約下午七時，他們收到商場管理處信件，指初選服務站涉嫌違反租務條例為由，警告要求停止初選服務站服務，否則將會違約封鋪。