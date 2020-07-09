民主派初選｜公民黨譚文豪：一切抗爭　都是為了下一代不需要抗爭

9月立法會選舉將至，5名公民黨立法會候選人今日（9日）於銅鑼灣記利佐治街擺設競選街站舉行催票活動，呼籲市民參加星期六（11日）和星期日（12日）舉行的民主派初選。

梁家傑：曾國衞講法 是希望市民自我審查

公民黨主席梁家傑認為，政制及內地事務局局長曾國衞稱參與初選或違反《港區國安法》第20條、第22條及第29條，是因爲政府希望市民自我審查。

公民黨前黨魁余若薇則說：「今日唔知聽日事，我地更需要堅持，《國安法》在港實施，更加要參與初選。」

公民黨7月9日在銅鑼灣擺街站，呼籲市民參與11及12日舉行的民主派初選。（邱啟謙攝）

楊岳橋指初選目的是不要浪費香港人的票

現任九龍東議員譚文豪認為「一切抗爭，都是為了下一代不需要抗爭」，而參加初選投票便是其中一種抗爭手法。現任新界東議員、黨魁楊岳橋表示，「再困難日子，都有希望時候」，又指初選目的是為了不要浪費香港人的票。

超級區議會候選人李予信指，參選理由是因爲不甘極權趕走香港人，所以他和其他人留下，對抗極權。郭家麒則表示不怕DQ打壓，亦呼籲香港人不應害怕恐嚇，指自己已經做好被DQ打壓的準備。

公民黨一共派出5名候選人參加初選，分別是九龍東的譚文豪、新界東的楊岳橋、港島區的鄭達鴻、新界西的郭家麒和超級區議會的李予信。

全港將有254個初選票站給市民投票，市民只需要帶同身份證及住址證明，再於場內下載手機應用程式（App）即可投票。